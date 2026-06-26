Inihayag ng airline ng Israel na EL AL noong Huwebes (Hunyo 25, 2026) na sinuspinde nito ang mga flight nito sa rutang Tel Aviv-Moscow dahil sa mga al

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng airline ng Israel na EL AL noong Huwebes (Hunyo 25, 2026) na sinuspinde nito ang mga flight nito sa rutang Tel Aviv-Moscow dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Ang hakbang na ito ay ginawa bilang tugon sa pagtaas ng mga drone attack ng Ukraine sa teritoryo ng Russia, lalo na ang malawakang pag-atake sa Moscow at mga paligid nito.
Pagtaas ng mga drone attack ng Ukraine: Sa mga nakalipas na linggo, ang Ukraine ay nagsagawa ng malawakang drone attack laban sa Moscow at iba pang mga rehiyon ng Russia. Kabilang sa mga malalaking pag-atake ay ang pagtataboy sa 194 na drone noong Hunyo 18 na nagresulta sa malawakang pagkagambala sa aviation network ng Moscow at pagkansela o pagkaantala ng higit 500 flight.
Pagkagambala sa mga paliparan ng Moscow: Ang mga pag-atakeng ito ay nagdulot ng paulit-ulit at hindi mahuhulaan na pagkagambala sa mga paliparan ng Moscow. Ang pag-activate ng mga air defense system ng Russia ay isa rin sa mga pangunahing alalahanin para sa kaligtasan ng mga pampasaherong flight.
Opisyal na dahilan ng EL AL: Inihayag ng kumpanyang ito na dahil sa "mga kamakailang pag-unlad sa pagitan ng Russia at Ukraine at mga aviation incident sa rehiyon," sinuspinde nito ang mga operasyon sa rutang ito para sa mga susunod na araw. Ang kalagayan ng mga flight sa susunod na linggo ay pagpapasiyahan pagkatapos ng muling pagtatasa.
Kalagayan ng iba pang mga airline: Tila ang pagsususpinde na ito ay kasalukuyang limitado sa EL AL. Ang Russian airline na Red Wings, na may mga flight sa pagitan ng dalawang bansa, ay nagpapatuloy sa operasyon nito sa ngayon.
Tandaan: Ang pagsususpinde na ito ay naganap pagkatapos na ang isang Amerikanong opisyal ay nag-claim na ang hukbo ng Israel ay umatras mula sa mga sinasakop na lugar sa timog Lebanon, ngunit tinanggihan ng mga opisyal ng Lebanon ang pag-aangkin na ito at ipinahayag na walang anumang pag-urong ang naitala.
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