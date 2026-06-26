Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinalawig ng isang araw ang usapan ng Lebanon at ng rehimeng Israel.
Isang opisyal ng US State Department ang nag-ulat ng pagpapalawig ng usapan sa pagitan ng mga delegasyon ng Lebanon at ng rehimeng Israel sa loob ng isa pang araw.
Washington – Mehr News Agency na binanggit ang Al Jazeera (Hunyo 26, 2026) – Ang ikalimang yugto ng direktang usapan sa pagitan ng mga delegasyon ng Lebanon at ng Zionist regime, na nagsimula noong Martes sa US State Department, ay pinalawig ng isa pang araw. Ang mga usapang ito, na binalak na matapos noong Huwebes, ay magpapatuloy sa Biyernes.
Isang opisyal ng US State Department ang nagsabi sa Al Jazeera na ang Washington ay magpapatuloy sa pagpapadali ng mga usapang ito, bagaman wala pang kasunduan para sa bahagyang pag-urong ng Israel mula sa timog Lebanon ang naabot. Sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa Times of Israel na sa kabila ng mga maigting na unang araw, ang magkabilang panig ay nagkaroon ng pag-unlad noong Huwebes. Gayunpaman, ang mga hindi pagkakasundo sa lawak at iskedyul ng pag-urong ay nananatili. Iginiit ng Lebanon ang isang tiyak na iskedyul para sa kumpletong pag-alis ng mga pwersang Israeli, samantalang ang Israel ay tumanggi na magtakda ng tiyak na petsa.
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