Video| Ang dayalogo na ito ay isang klasikong halimbawa ng "estratehikong pagkakasalungatan" sa patakarang panlabas ng bagong administrasyon ng Amerik

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang dayalogo na ito ay isang klasikong halimbawa ng "estratehikong pagkakasalungatan" sa patakarang panlabas ng bagong administrasyon ng Amerika. Upang maunawaan ang mga antas ng usaping ito, bigyang-pansin ang ilang mahahalagang punto:
1. Ano ang ibig sabihin ng "ngayon"?
Ang sagot ni Rubio ("makapagsasalita lamang ako tungkol sa ngayon") ay isang matalinong diplomatikong pag-iwas. Hindi niya sinasabing mali ang banta ni Trump, at hindi rin niya sinasabing hindi ito mauulit. Sa halip, inilalarawan lamang niya ang kasalukuyang sitwasyon. Ibig sabihin nito:
Ang banta ay nananatili pa rin sa mesa (hindi lang ito kasalukuyang isinasagawa).
Ang relasyong "mabuti" ay hindi nangangahulugang matalik; sa halip, nangangahulugan itong "bukas ang mga channel ng komunikasyon at kontrolado ang tensyon."
1. Ang dalawahang "pamalo at karot" ni Trump
Ito ay eksaktong pattern ng pag-uugali ni Trump: maximum pressure kasabay ng pagiging bukas sa usapan. Ang banta ng pambobomba ay isang pressure lever upang pilitin ang Oman (at ang Iran sa likod ng mga eksena) na umatras, habang ang pahayag ni Rubio ay nagbubukas ng "escape window" para sa kabilang panig upang makaupo sa mesa ng usapan nang hindi nawawala ang kanilang dangal.
1. Bakit espesyal ang Oman?
Ang Oman ay palaging gumaganap ng papel ng "lihim na tagapaghatid" ng Kanluran sa Iran (mula sa panahon ni Reagan hanggang sa nuclear agreement). Kapag sinabi ni Rubio na mabuti ang relasyon, nangangahulugan ito na ang mga back-channel ay aktibo pa rin. Ang banta ni Trump ay nakatuon sa pagganap ng Iran, hindi sa bilateral na relasyon sa Muscat; dahil ang Oman ay itinuturing ng Washington bilang isang mahalagang "telepono."
1. Ang nakatagong mensahe sa Iran
Ang dalawang-panig na dayalogo na ito ay sa katunayan isang direktang mensahe sa Tehran:
Sa isang banda (Trump): "Kung hindi tayo magkasundo, ang military option ay seryoso."
Sa kabilang banda (Rubio): "Sa kasalukuyang pinag-uusapan natin, ang sitwasyon ay kontrolado; kaya huwag palampasin ang pagkakataon para sa usapan."
Konklusyon:
Ang pagkakasalungatang ito ay hindi isang palabas; ito ay isang estratehiya ng agresibong diplomasya. Ipinaunawa ni Rubio sa reporter na sa patakarang panlabas ni Trump, ang kahapon at bukas ay hindi mahalaga; ang "kasalukuyang sandali" at ang "usapang nasa harapan" lamang ang nagtatakda. Ang mga banta ay para makakuha ng konsesyon, at kapag nakuha na ang konsesyon, ang relasyon ay idedeklarang "mabuti" - kahit na ang mga bomba ay nasa runway.
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