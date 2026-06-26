Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpatay sa isang Saudi journalist sa sentro ng Hadramaut, Yemen.
Si Mohammed Aydah, mamamahayag ng mga Saudi network na Al Arabiya at Al Hadath, ay napatay sa isang teroristang operasyon sa lungsod ng Al Mukalla, ang sentro ng Hadramaut province sa silangang Yemen.
Ang pagpatay na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsabog ng isang bomba na nakatanim sa sasakyan ni Mohammed Aydah.
Inakusahan ng Saudi media at ng nagbitiw na gobyerno ang United Arab Emirates at ang mga elementong kaanib ng Southern Transitional Council sa pagkakasangkot sa pag-atakeng ito.
Ang pagpatay sa mga indibidwal na kaanib ng Saudi Arabia ay tumaas pagkatapos ng military withdrawal ng UAE mula sa Yemen, at ang layunin nito ay pigilan ang mga residente ng Hadramaut province at iba pang sinasakop na lugar ng Yemen na makipagtulungan sa nagbitiw na gobyerno at sa kanilang pangunahing tagasuporta na Saudi Arabia.
Al Mukalla, Hadramaut – Mga ahensya ng balita ng Yemen (Hunyo 25, 2026) – Si Mohammed Aydah, mamamahayag ng mga Saudi network na Al Arabiya at Al Hadath, ay pinatay noong gabi ng Miyerkules (Hunyo 24) sa lungsod ng Al Mukalla, ang sentro ng Hadramaut province sa silangang Yemen, sa pamamagitan ng pagsabog ng isang bomba na nakatanim sa kanyang sasakyan. Iniulat ng Al Arabiya na ang mga lokal na opisyal ng seguridad ay nagbabala sa kanya mga isang buwan na ang nakalipas na ang kanyang buhay ay nasa panganib.
Ayon sa mga nakasaksi, ang pagsabog ay naganap sa 60th Street malapit sa Pakistani school. Ang sasakyan ni Aydah ay lubhang nasunog pagkatapos ng pagsabog at siya ay namatay kaagad. Ang kanyang labi ay dinala sa Ibn Sina Hospital sa Al Mukalla para sa mga legal na hakbang at imbestigasyon.
Isang kamag-anak ni Aydah, na hindi nagpakilala dahil sa takot sa paghihiganti, ay nagsabi sa Associated Press na ang kanyang labi ay hindi pa naibabalik sa pamilya at sinabi ng mga opisyal na pananatilihin nila ang labi hanggang sa matapos ang imbestigasyon.
Ang pinuno ng Presidential Leadership Council ng Yemen, si Rashad al-Alimi, ay nag-utos ng pagbuo ng isang mataas na komite upang imbestigahan ang pagpatay na ito. Ang Southern Transitional Council (STC) ay mariing kinondena ang pag-atakeng ito at tinawag itong tanda ng pagbabalik ng mga teroristang grupo sa Hadramaut. Tinawag din ng Yemeni Journalists Syndicate ang pag-atakeng ito bilang "terorista" at inilarawan ito bilang malinaw na paglabag sa kalayaan ng pamamahayag. Ang espesyal na sugo ng United Nations sa Yemen, si Hans Grundberg, ay kinondena rin ang pagpatay na ito.
Ipinapahiwatig ng mga ulat na si Aydah ay nasa ilalim ng presyon at banta sa loob ng maraming taon. Dati siyang tumakas mula sa Sanaa, ang kabisera ng Yemen na nasa ilalim ng kontrol ng Houthi, patungo sa timog na mga lalawigan at nagtrabaho bilang mamamahayag para sa Al Arabiya at Al Hadath sa Al Mukalla. Wala pang grupong kumuha ng responsibilidad para sa pagpatay na ito.
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