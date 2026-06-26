Video| Kahihiyan ni Trump sa Israeli network; "Ang resulta ng paghaharap sa Iran ay ganap na zero"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kahihiyan ni Trump sa Israeli network; "Ang resulta ng paghaharap sa Iran ay ganap na zero".
Si Ihab Abbas, eksperto sa mga usapin ng Amerika at internasyonal na relasyon, sa isang panayam sa isang Israeli network na pumupuna sa pagganap ni Donald Trump ay nag-claim na ang Washington ay hindi nakamit ang alinman sa mga layunin nito sa paghaharap sa Iran. Idiniin niya na ang pagpapayaman ng Iran ay hindi tumigil, walang pagbabago sa Strait of Hormuz, at ang Tehran ay hindi nagbigay ng anumang pangako sa Amerika.
Ayon sa ekspertong ito, ang resulta ng paghaharap na ito para sa administrasyong Trump ay "ganap na zero"; samantalang ang Iran ay nagawang ipagpatuloy ang pag-export ng langis nito at ang Amerika ay umalis sa larangan nang walang anumang tagumpay.
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