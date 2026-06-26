Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang cafe sa New York ang tumangging magbigay ng serbisyo sa isang pro-Israel na kinatawan; bagong kontrobersya sa Amerika
Ang cafe na "Poetica Coffee" sa New York, sa pamamagitan ng pagtanggi na magbigay ng serbisyo kay Dan Goldman, isang Democrat na kinatawan at tagasuporta ng Zionist regime, ay naging mainit na paksa sa media at pampulitikang bilog ng Amerika.
Ang cafe na ito, sa isang pabalang na mensahe na nakatutok kay Goldman, ay sumulat: "Ngayon alam mo na ba ang lasa nito ay hindi katulad ng juice ng genocide?" at idiniin na hindi ito nagbibigay ng serbisyo sa mga indibidwal na may papel sa pagpapalakas ng "genocide." Idineklara rin ng management ng cafe na ibinalik nito ang kanyang binayad at itinuring itong may kaugnayan sa suporta ng AIPAC.
New York – The Guardian (Hunyo 23, 2026) – Si Dan Goldman, Democrat na kinatawan ng ika-10 distrito ng New York, noong Linggo (Hunyo 21) kasama ang kanyang 7-taong-gulang na anak na babae ay pumunta sa isa sa mga sangay ng "Poetica Coffee" sa Williamsburg neighborhood ng Brooklyn upang bumili ng kape pagkatapos gamitin ng kanyang anak ang banyo. Ngunit ilang oras pagkatapos, ang management ng cafe, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang larawan sa Instagram, ay nagpahayag na hindi ito magbibigay ng serbisyo sa kanya dahil sa kanyang suporta sa "genocide sa Gaza."
Sumulat ang management ng cafe sa post na ito: "Hindi kami nagbibigay ng serbisyo sa mga rasista, pasista, homophobe, at sa mga nagpapadali ng genocide. Sayang at hindi ka namin nakilala nang mas maaga, kung hindi ay pinaalis ka na namin mula sa simula. Ibinalik namin ang iyong pera—hindi namin kailangan ang iyong pera (malamang na mula sa AIPAC iyan)." Ang post na ito, na mabilis na naging viral sa cyberspace, ay kalaunang inalis at ang Instagram account ng cafe ay na-deactivate din.
Imbestigasyon ng US Department of Justice
Si Harmit Dillon, Assistant Attorney General ng Amerika sa Civil Rights Division, noong Lunes (Hunyo 22) ay nagpahayag na sinimulan ng Department of Justice ang isang imbestigasyon tungkol sa cafe na ito, dahil ang mga pederal na batas ay nagbabawal sa diskriminasyon sa mga pampublikong lugar batay sa lahi, relihiyon, o nasyonalidad.
Si Goldman, gayunpaman, bilang tugon sa imbestigasyong ito, ay nagsabi na "talagang nakalulungkot" na nangyari ang ganitong insidente, ngunit hiniling niya sa Department of Justice na ilaan ang oras at resources nito sa pagtugon sa mga kaso ng anti-Semitism laban sa mga indibidwal na "walang tulad kong platform." Idiniin niya na bilang isang pampublikong pigura, tinatanggap niya ang pamumuna at hindi nakikita ang pangangailangan para sa isang federal investigation sa bagay na ito.
Pampulitikang konteksto; mainit na electoral competition
Ang kontrobersyang ito ay naganap sa gitna ng matinding electoral competition sa ika-10 distrito ng New York, kung saan si Goldman ay nakikipagkumpitensya kay Brad Lander, dating auditor ng New York. Si Lander, na pumupuna sa mga patakaran ng Israel sa Gaza at tinawag itong "genocide," ay tinatamasa ang suporta ng alkalde ng New York, samantalang si Goldman ay lubos na umasa sa pinansyal na suporta ng AIPAC.
Si Lander, pagkatapos ng insidenteng ito, ay hiniling sa kanyang mga tagasuporta na bawasan ang "nakakalason" na pag-atake laban kay Goldman at inilarawan ang kanyang reaksyon bilang "napakabukas-palad." Gayunpaman, sa susunod na araw pagkatapos ng insidenteng ito (Hunyo 23), si Goldman ay tiyak na natalo kay Lander sa Democratic primary (halos 2 sa 1).
Kasabay nito, ang mga grupong sumusuporta sa Israel ay nag-rally sa harap ng cafe na ito at inakusahan ito ng anti-Semitism, samantalang ang ibang mga customer ay sumuporta sa posisyon ng cafe sa pamamagitan ng pagsusuot ng "keffiyeh." Si Alan Dershowitz, kilalang Amerikanong abogado, ay nagpahayag din na balak niyang idemanda ang cafe na ito.
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