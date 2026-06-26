Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tahasang reaksyon ng Iran sa pahayag ng Amerika at ng Gulf Cooperation Council
Ang Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay inilarawan ang mga posisyong itinaas sa magkasanib na pahayag ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika at ng mga kalihim ng ugnayang panlabas ng Gulf Cooperation Council bilang mapanghimasok, hindi responsable, at pumupukaw ng tensyon.
Sa pahayag na ito, habang nagbabala tungkol sa pagpapatuloy ng mga tensiyonado at mapanghimasok na mga diskarte sa rehiyon, binigyang-diin ang pagtutol ng Iran sa anumang aksyon o posisyon na hahantong sa paglala ng kawalang-tatag.
Tehran – Ministry of Foreign Affairs ng Iran (Hunyo 26, 2026) – Ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran noong Biyernes, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay mariing kinondena ang magkasanib na pahayag noong Hunyo 25 ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika at ng mga kalihim ng ugnayang panlabas ng Gulf Cooperation Council.
Sa pahayag na ito, na inilabas pagkatapos ng pagpupulong ng mga kalihim ng ugnayang panlabas ng Amerika at ng mga miyembrong bansa ng Gulf Cooperation Council sa Manama, Bahrain, idiniin ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na ang nasabing pahayag ay "mapanghimasok, hindi responsable, at pumupukaw ng tensyon," at nagbabala tungkol sa pagpapatuloy ng mga tensiyonado at mapanghimasok na mga patakaran sa rehiyon.
Pagkondena sa military presence ng Amerika sa rehiyon
Tinawag ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ang ipinahayag na pangako ng Washington sa seguridad ng mga miyembrong bansa ng Gulf Cooperation Council bilang "walang laman na slogan at pagbaluktot ng katotohanan," at nangatwiran na ang military presence ng Amerika sa rehiyon ay naging "isang pinagmumulan ng kawalang-katiwasayan at pagkakabaha-bahagi." Sa pahayag na ito, binanggit din ang paggamit ng mga military base ng mga bansa sa rehiyon sa panahon ng mga pag-atake ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran, at idiniin na ang mga hakbang na ito ay nagpapakita na ang Washington ay hindi pinahahalagahan ang seguridad ng mga rehiyonal na kasosyo nito.
Pagtawag para sa muling pagsusuri ng security approach
Hiniling ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran sa mga bansa sa rehiyon na, ayon sa pag-aangkin ng Tehran, ang kanilang teritoryo at pasilidad ay ginamit sa mga kamakailang pag-atake laban sa Iran, na muling suriin ang kanilang mga posisyon at ipinaalala na ang mga bansang ito, batay sa internasyonal na batas at sa prinsipyo ng pagiging kapitbahay, ay may tungkulin na pigilan ang paggamit ng kanilang teritoryo para sa mga pagalit na aksyon laban sa Iran.
Pagbibigay-diin sa soberanya ng Iran sa Strait of Hormuz
Sa ibang bahagi ng pahayag na ito, binigyang-diin ng Iran ang soberanya nito sa Strait of Hormuz at itinuring ang seguridad ng daang ito bilang "direktang resulta ng kamakailang military actions ng Amerika at ng Zionist regime." Idiniin din na ang pamamahala ng pagdaan sa kipot na ito ay isasagawa batay sa probisyon 5 ng memorandum of understanding para sa pagtatapos ng digmaan. Ito ay sa kabila ng katotohanang sa magkasanib na pahayag ng Amerika at ng Gulf Cooperation Council, binigyang-diin ang "malaya, walang kondisyon, at walang hadlang na nabigasyon" sa Strait of Hormuz at tinanggihan ang anumang bayad o pagtatangka na magpataw ng kontrol sa daang ito.
Depensa ng nuclear program at depensibong kakayahan
Tinawag din ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ang mga paratang na may kaugnayan sa nuclear program bilang "malaking kasinungalingan" na gawa-gawa ng Amerika at ng Zionist regime, at hiniling sa mga miyembrong bansa ng Gulf Cooperation Council na, sa halip na sumama sa "salaysay ng banta" na ito, makipagtulungan sa Tehran sa paglikha ng isang rehiyong walang nuclear weapon sa Kanlurang Asya. Kinondena din ang pagtukoy sa missile at drone capability ng Iran sa magkasanib na pahayag, at idiniin na ang Tehran ay "hindi gagawa ng kahit na katiting na pagpapakumbaba" sa pagtatanggol sa soberanya at military deterrence nito.
Pagkondena sa pakikipagsabwatan sa Amerika at sa Zionist regime
Sa pagtatapos ng pahayag na ito, ipinahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ang panghihinayang sa pakikipagsabwatan ng Gulf Cooperation Council sa Amerika at sa Zionist regime sa paglalarawan sa mga grupo ng paglaban ng Palestine at Lebanon bilang "mga proxy ng Iran," at idiniin na "ang tanging proxy sa rehiyon ay ang Zionist regime." Hiniling ng Iran sa mga miyembrong bansa ng Gulf Cooperation Council na muling suriin ang kanilang security approach batay sa mga katotohanan ng kamakailang digmaan, at binigyang-diin na "ang kolektibong seguridad ay makakamit lamang sa pamamagitan ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon at walang dayuhang panghihimasok."
..........
328
Your Comment