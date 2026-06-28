Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Matinding tensyon sa Green Zone ng Baghdad.
Kasunod ng pag-aresto sa ilang matataas na pulitikal na personalidad ng Iraq kabilang si Muthanna al-Samarrai at kanilang mga security personnel sa paratang ng financial corruption, ang Green Zone ng Baghdad ay nakasaksi ng armadong sagupaan at malawakang deployment ng mga espesyal na security forces sa paligid ng mga sensitibong sentro at mga pasukan.
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