Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kasabay ng seremonya ng pamamaalam; pagtitipon ng mga tagasuporta ng resistance sa Norway
Kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ng Iran, isang grupo ng mga tagasuporta ng resistance front ang nagsagawa ng pagtitipon sa "Grønland" square sa lungsod ng Oslo, kabisera ng Norway.
Ang mga kalahok sa pagtitipon na ito, sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga anti-imperyalistang slogan, ay nagpahayag ng kanilang pagkakaisa sa axis of resistance.
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