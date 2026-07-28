Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtitipon ng mga tagasuporta ng Palestine sa harap ng White House bilang protesta sa paglalakbay ni Netanyahu
Ilang mga tagasuporta ng Palestine noong Lunes ay nagtipon sa harap ng White House upang magprotesta laban sa paglalakbay ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, sa Amerika at bago ang kanyang pagpupulong kay Trump.
Ang mga nagpoprotesta, na may hawak na mga bandila ng Palestine at mga placard laban sa suporta ng Washington sa Israel, ay sumigaw ng mga slogan kabilang ang "Ihinto ang makina ng digmaan ng Amerika/Israel" at "Mahalaga rin ang karapatang pantao ng mga Palestinian."
Ang pulong na ito ay ang ikawalong pagpupulong ni Netanyahu kay Trump mula nang magsimula ang kanyang ikalawang termino bilang pangulo.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ilang oras bago ang pagpasok ni Benjamin Netanyahu sa White House para sa kanyang pagpupulong kay Donald Trump, dose-dosenang mga aktibista at tagasuporta ng Palestine ang nagsagawa ng protestang pagtitipon sa harap ng mga pintuan ng gusaling ito. Ang mga nagpoprotesta, na nagtaas ng mga bandila ng Palestine at may hawak na mga placard na may mga temang tutol sa military support ng Amerika sa Israel, ay sumigaw ng mga slogan tulad ng "Wakasan ang mga genocide war" at "Ang mga Palestinian ay karapat-dapat sa karapatang pantao." Ang pagtitipon na ito ay ginanap habang si Netanyahu, sa ikawalong pagkakataon mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump bilang pangulo, ay pumunta sa Washington.
Ang mga grupong nagtataguyod ng karapatan ng mga Palestinian, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay tinawag ang paglalakbay ni Netanyahu bilang "isang insulto sa budhi ng sangkatauhan" at idiniin na ang pagpapatuloy ng buong suporta ng Amerika sa Zionist regime ay magdudulot lamang ng pagpapatuloy ng genocide sa Gaza at paglala ng humanitarian crisis sa rehiyon. Ang mga protestang ito ay lumalala sa panahon na ang mga kamakailang survey ay nagpapakita na higit sa 60 porsyento ng mga Amerikano ay nananawagan para sa pagtigil ng tulong militar sa Israel. Ang pulisya ng Washington, sa pag-deploy ng mga pwersa nito sa paligid ng White House, ay pumigil sa anumang posibleng sagupaan.
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