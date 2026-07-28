Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga Israeli settler ay lumikha ng isang bagong settlement sa gitna ng West Bank
Iniulat ng opisyal na ahensyang balita ng Palestine (WAFA) na ang mga Israeli settler ay lumikha ng isang bagong settlement malapit sa bayan ng Yasuf, sa silangan ng lalawigan ng Salfit, sa gitna ng West Bank.
Sinabi ni Jumaa Abdul Fattah, pinuno ng konseho ng bayan ng Yasuf, na ang mga settler ay nagtayo ng isang tolda sa lugar ng al-Nasbah sa hilagang-silangan ng bayang ito; ang lokasyong ito ay humigit-kumulang 50 metro mula sa mga tahanan ng mga residente.
Iniulat ng WAFA na ito ang ikatlong bagong settlement na itinatag sa lalawigan ng Salfit sa nakalipas na dalawang araw.
Ramallah – Ahensyang Balita ng WAFA – Ang mga Israeli settler noong Martes, Hulyo 28, 2026, ay lumikha ng isang bagong kolonyal na outpost sa mga lupain ng nayon ng Yasuf, sa silangan ng lalawigan ng Salfit sa West Bank. Ayon sa ulat ng opisyal na ahensyang balita ng Palestine (WAFA), dose-dosenang mga settler ang nagtayo ng isang tolda sa lugar ng "al-Nasbah," sa hilagang-silangan ng nayong ito at sa layong 50 metro lamang mula sa mga tahanan ng mga Palestinian.
Si Jumaa Abdul Fattah, pinuno ng konseho ng nayon ng Yasuf, ay nagbabala tungkol sa pagpapatuloy ng patakaran ng settlement at presyon sa mga residente at idiniin na ang lugar na ito ay dati ring nakasaksi ng paulit-ulit na paglabag at dalawang bahay sa lugar na ito ay nasa panganib ng demolisyon. Ang outpost na ito ay ang ikatlong bagong outpost na itinatag ng mga settler sa lalawigan ng Salfit sa nakalipas na 48 oras.
Dapat tandaan na sa mga nakalipas na linggo, ang mga pag-atake ng mga settler sa mga Palestinian at sa kanilang mga ari-arian sa West Bank ay tumaas. Batay sa ulat ng Commission of Resistance against the Wall and Settlements, ang mga settler sa unang kalahati ng taong 2026 ay nagsagawa ng 3,488 pag-atake laban sa mga Palestinian at sa kanilang mga ari-arian. Itinuturing ng United Nations na ang lahat ng mga aktibidad ng settlement ng Israel sa West Bank kabilang ang East Jerusalem ay labag sa batas batay sa internasyonal na batas.
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