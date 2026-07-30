Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tucker Carlson: Ginawa Nating Isang Pandaigdigang Kapangyarihan ang Iran
Sinabi ni Tucker Carlson, Amerikanong analista: "Kami mismo ngayon ay ginawang isang pandaigdigang kapangyarihan ang Iran, ang bansang ito ay mananatiling isang pandaigdigang kapangyarihan kahit man lang hanggang sa katapusan ng ating buhay."
New York – Social network na X (Hulyo 2026) – Si Tucker Carlson, analista at dating konserbatibong Amerikanong tagapagbalita, ilang oras matapos ang pagpirma ng 14-na-artikulong kasunduan ng Iran at Amerika sa Geneva, ay sumulat sa kanyang personal na pahina sa social network na X (dating Twitter) na ang 100-araw na digmaan at ang huling kasunduan ay nagpatibay sa posisyon ng Iran bilang isang "pandaigdigang kapangyarihan."
Binigyang-diin ni Carlson sa post na ito, na malawakang pinansin sa internasyonal na midya, na hindi lamang naging mas makapangyarihan ang Iran pagkatapos ng digmaang ito kaysa dati, kundi "mananatili itong isang pandaigdigang kapangyarihan kahit man lang hanggang sa katapusan ng ating buhay." Sa pagtukoy sa mga patakaran ng White House patungo sa Tehran, inilarawan niya ito bilang isang halimbawa ng "estratehikong pagkabigo" at "walang layuning pagpapalakas sa mga kaaway" at nagbabala na ang ganitong pamamaraan ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa posisyon ng Amerika sa pandaigdigang ekwasyon. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na pagkatapos ng pagpirma ng kasunduan noong ika-18 ng Hunyo, ang mga exemption sa parusa sa langis ng Iran ay ipinatupad na at muling binuksan ng Tehran ang mga ruta pandagat sa pagdaan ng mga barko.
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