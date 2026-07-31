Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Guardian: Sa Unang Pagkakataon ay Tinarget ng Russia ang isang Amerikanong Kumpanya sa Ukraine
Pahayagang Guardian:
Isang pabrika ng paggawa ng drone sa Kiev, na pinamamahalaan ng Amerikanong kumpanyang Terminal Autonomy, ang tinamaan ng missile attack ng Russia.
Tila ang pag-atakeng ito ay ang unang pagkakataon na tinarget ng Moscow ang isang Amerikanong kumpanya sa digmaang ito.
Kyiv – Pahayagang Guardian (Hulyo 30, 2026) – Batay sa ulat ng pahayagang ito, ang missile attack ng Russia sa pabrika ng paggawa ng drone sa distrito ng "Podilskyi" sa Kyiv ay naganap sa mga unang oras ng umaga ngayong araw. Ang Terminal Autonomy, na dating kilala bilang "Aerorozvidka," ay isa sa mga pangunahing tagapagtustos ng reconnaissance at attack drones para sa armadong pwersa ng Ukraine. Binuksan ng Amerikanong kumpanyang ito ang opisina nito sa Kyiv noong 2023.
Iniulat ng mga mapagkukunan ng Ukraine na hindi bababa sa 10 cruise at ballistic missiles ang tumama sa pasilidad na ito, na nagresulta sa pagkamatay ng 9 na empleyado at pagkasugat ng 22 iba pa. Ang Ministry of Defense ng Russia, sa isang pahayag, ay inilarawan ang pag-atakeng ito bilang "tugon sa mga drone attack ng Ukraine sa imprastraktura ng enerhiya ng Russia." Naniniwala ang mga analista na ang aksyong ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa diskarte ng Moscow patungo sa mga dayuhang target sa teritoryo ng Ukraine at pagtaas ng tensyon ng Russia sa mga kumpanyang Kanluranin na aktibo sa industriya ng depensa ng Ukraine.
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