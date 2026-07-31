Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Guardian: Ang Saudi Arabia ay Naghahanda para sa Naval at Posibleng Ground Attack Laban sa Yemen
Ang pangunahing layunin ng aksyong ito ay inilalarawan bilang wakasan ang dominasyon ng Ansarallah ng Yemen sa mga ruta ng pag-export ng langis at tiyakin ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Dagat na Pula at Strait ng Bab el-Mandeb.
Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga pwersang Saudi, sa pag-atras mula sa silangan ng Yemen, ay muling nag-aayos para sa isang potensyal na ground attack.
Kaugnay nito, ang Ministry of Defense ng Saudi Arabia ay nag-ulat ng pagbuo ng isang multinational naval coalition na may suporta ng 14 na bansa kabilang ang Turkey, Pakistan, Egypt, Sudan, at Djibouti.
London – Pahayagang Guardian (Hulyo 30, 2026) – Ayon sa ulat ng pahayagang ito, kinumpirma ng mga mapagkukunan ng Yemen na ang Riyadh ay naghahanda para sa isang malawakang military operation laban sa mga pwersa ng Ansarallah sa dagat at posibleng sa lupa. Ang layunin ng operasyong ito ay basagin ang blockade na ipinatupad ng Ansarallah sa pag-export ng langis ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng Dagat na Pula. Sa pinakabagong mga pagbabago, inihayag ng Ansarallah na kung palalakasin ng Riyadh ang mga pag-atake, ito ay sasailalim sa "komprehensibong pagpapalala."
Paghahanda para sa ground attack; batay sa mga ulat, ang mga pwersang Saudi ay umaalis sa silangang Yemen, na maaaring maging tanda ng paghahanda para sa isang ground attack sa gitnang bahagi ng bansa. Ang posibleng target ng pag-atakeng ito ay ang lalawigan ng Al Bayda sa timog-gitnang Yemen, na nasa kontrol ng Ansarallah mula noong mga taong 2020-2021.
Pagbuo ng naval coalition; kasabay nito, ang Ministry of Defense ng Saudi Arabia ay nag-ulat ng pagbuo ng isang naval coalition upang protektahan ang paglalayag laban sa mga pag-atake ng Ansarallah sa Dagat na Pula at Strait ng Bab el-Mandeb. Batay sa magkasanib na pahayag ng 14 na bansa na miyembro ng koalisyong ito, ang mga miyembro nito ay: Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti, at Somalia. Inanyayahan din ng Riyadh ang Estados Unidos at ilang mga bansang Europeo kabilang ang Germany, France, Britain, at Italy na sumali sa koalisyong ito.
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