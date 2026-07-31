Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malakas na Pagsabog sa Strait ng Bab el-Mandeb
Ayon sa mga mapagkukunan ng balita, ang pagsabog na ito ay naganap sa paligid ng isang barko sa gitna ng Bab el-Mandeb at ang barkong ito ay kasalukuyang tumigil.
Mahigit isang linggo na ang Yemen ay hindi pinapayagan ang pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia sa Strait ng Bab el-Mandeb.
Beirut – Al-Mayadeen network (Hulyo 31, 2026) – Ang mga mapagkukunan ng balita ay nag-ulat ng isang malakas na pagsabog na naganap malapit sa isang barko sa Strait ng Bab el-Mandeb. Batay sa mga paunang ulat, ang pagsabog na ito ay naganap sa paligid ng isang commercial vessel at nagdulot ng kumpletong paghinto nito sa gitna ng estratehikong daluyan ng tubig na ito. Hanggang ngayon, walang mga detalye ang nai-publish tungkol sa sanhi ng pagsabog o ang pagkakakilanlan ng target na barko, ngunit ang mga haka-haka ay nagpapahiwatig na ang insidenteng ito ay maaaring bahagi ng patuloy na pag-atake ng mga pwersang Ansarallah ng Yemen sa mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia.
Ang pagsabog na ito ay naganap habang mahigit isang linggo na ang mga pwersang Ansarallah ng Yemen ay hindi pinapayagan ang pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia sa Strait ng Bab el-Mandeb. Si Yahya Saree, tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen, noong Hulyo 20 sa isang pahayag ay nagpahayag na ang grupong ito, batay sa equation na "mata sa mata," ay nagpatupad ng naval blockade laban sa Saudi Arabia. Batay sa blockade na ito, ang Strait ng Bab el-Mandeb ay sarado sa mga barkong Saudi at ang anumang pagdaan sa rutang ito ay idineklarang ipinagbabawal.
Bilang tugon sa mga pagbabagong ito, ang Saudi Arabia noong Huwebes (Hulyo 30) ay nag-ulat ng pagbuo ng isang naval defense coalition na binubuo ng 14 na bansa kabilang ang Turkey, Pakistan, Egypt, Jordan, at Sudan. Batay sa mga ulat, ang Riyadh ay naghahanda rin para sa isang malawakang military operation laban sa mga pwersa ng Ansarallah sa dagat at posibleng sa lupa upang basagin ang blockade sa pag-export ng langis nito sa pamamagitan ng Dagat na Pula.
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