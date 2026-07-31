Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Makasaysayang Kasunduan para sa Kumpletong Disarmament ng Hamas ay Naabot!
Si Donald Trump sa social network na Truth Social ay nag-claim na ang "Peace Council" sa pakikipagtulungan ng mga internasyonal na tagapamagitan ay nakamit ang isang mapagpasyang kasunduan kung saan, ang kilusang Hamas at iba pang armadong grupo sa Gaza Strip ay ganap na aalisan ng armas. Ayon sa pag-aangkin ni Trump, ang hakbang na ito ay isang mahalagang hakbang para sa paglipat ng pangangasiwa ng rehiyong ito sa isang bagong pamahalaang Palestinian.
Batay sa pag-aangkin na iniharap ni Trump, ang proseso ng pag-atras ng mga pwersang Israeli mula sa Gaza Strip ay nakasalalay sa pagkumpleto ng mga yugto ng disarmament. Gayunpaman, binanggit ng mga analista na ang pagpapatupad ng planong ito at ang mga pag-aangkin ni Trump ay may kasamang maraming komplikasyon sa larangan.
Washington – Social network na Truth Social (Hulyo 30, 2026) – Ayon sa mga internasyonal na midya, ang kasunduang ito ay nakamit pagkatapos ng mga linggo ng matinding negosasyon sa Qatar at sa pamamagitan ng pamamagitan ng Egypt at United Nations. Batay sa inihayag na programa, ang proseso ng disarmament ay kinabibilangan ng unti-unting pagsuko ng mga missile, mortar, at kagamitang militar pati na rin ang pagwasak sa underground tunnel network ng Hamas sa loob ng isang tinukoy na panahon.
Gayunpaman, wala pang malinaw na detalye na nai-publish tungkol sa kung paano susubaybayan ang pagpapatupad ng kasunduang ito at ang papel ng mga internasyonal na pwersa sa prosesong ito. Gayundin, ang reaksyon ng iba pang mga grupong Palestinian kabilang ang Islamic Jihad at ang opisyal na posisyon ng Zionist regime na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapatunay o tumatanggi sa kasunduang ito, ay itinuturing na mga pangunahing kawalan ng katiyakan ng planong ito. Naniniwala ang mga analista na kahit na tanggapin ang kasunduang ito ng lahat ng partido, ang buong pagpapatupad nito sa isang magulong rehiyon tulad ng Gaza ay haharap sa malalaking hamon sa seguridad, pulitika, at logistik.
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