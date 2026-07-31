Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang Miyembro ng Kongreso ng Amerika ang Kinutya si Netanyahu sa Pamamagitan ng Kanyang Kasuotan
Ang pagpupulong ni "John Fetterman" na miyembro ng Kongreso ng Amerika kay Benjamin Netanyahu ay naging kontrobersyal sa social media; nag-react ang mga gumagamit sa kanyang impormal na kasuotan at sa kanyang pag-uugali sa buong pagpupulong.
Ipinakalat ng mga gumagamit ang mga larawan ng pagpupulong na ito at pinuna ang presensya ni Fetterman na naka-shorts at sportswear sa pagpupulong.
Ayon sa mga nai-publish na salaysay, si Fetterman ay patuloy na gumagamit ng kanyang cellphone sa buong pagpupulong.
Washington – Social media (Hulyo 30, 2026) – Ang pagpupulong na ito ay ginanap noong Miyerkules sa "Blair House" sa Washington, at habang si Netanyahu ay dumating na naka-barong at formal suit, si Fetterman ay nakaupo sa harap niya na naka-shorts, hoodie, at sneakers, at sa ilang bahagi ng pagpupulong ay abala sa kanyang telepono. Ang pag-uugaling ito ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa mga gumagamit sa social media, at marami ang itinuring ito bilang paglabag sa diplomatic protocol at kawalang-galang sa Punong Ministro ng Israel.
Sa kabila ng kontrobersyang ito, ang pagpupulong mismo ay pampulitika. Si Fetterman, na itinuturing na isa sa mga matatag na tagasuporta ng Israel sa Democratic Party, ay nagtanggol sa military operation ng Israel laban sa Hamas, Hezbollah, at Iran sa pulong na ito at tinawag itong "isang makatarungang digmaan." Pinuna rin niya ang Alkalde ng New York, si Zahran Mamdani, dahil sa kanyang posisyong anti-Israeli. Si Netanyahu naman sa pulong na ito ay pinuri si Fetterman bilang "isang huwarang makabayan" at "isang matapang na tagapagtanggol" ng alyansa ng Amerika at Israel.
Dapat tandaan na hindi ito ang unang pagkakataon na si Fetterman ay dumalo sa isang opisyal na seremonya na naka-impormal na kasuotan; dati rin siyang dumalo sa inagurasyon ni Trump at sa pakikipagpulong sa Pangulo ng Israel na may parehong istilo.
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