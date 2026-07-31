Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-ABC: Ang Bilang ng mga Sugatan at Napatay na Militar ng Amerika sa Digmaan sa Iran ay Umabot sa 671
Iniulat ng Amerikanong network na ABC:
Batay sa pag-update ng database ng mga nasawi at sugatan ng Department of Defense ng Amerika, 11 pang Amerikanong militar ang naidagdag sa listahan ng mga sugatan na may kaugnayan sa digmaan sa Iran, at ang kabuuang bilang ng mga sugatan ay umabot na sa 653.
Idinagdag ng network na ito:
Hindi tiyak kung anong antas ng pagkaantala ang impormasyon tungkol sa mga sugatan ay naitala sa sistema; kaya hindi masasabi nang may katiyakan na ang 11 katao na ito ay nasugatan sa nakalipas na dalawang araw.
Washington – ABC News Network (Hulyo 30, 2026) – Batay sa ulat na ito, ang bilang ng mga Amerikanong militar na napatay sa digmaan laban sa Iran ay umabot na rin sa 18. Mula sa kabuuang 653 na sugatan, humigit-kumulang 410 ang dahil sa pagsabog ng mga missile at drone ng Iran, 150 dahil sa mortar at rocket attacks, 43 dahil sa suicide drone attacks, at ang iba pa ay dahil sa iba pang mga dahilan kabilang ang mga aksidente at non-combat incidents. Gayundin, humigit-kumulang 220 sa mga sugatan ang dumanas ng traumatic brain injuries (TBI), na kadalasang sanhi ng malapitang pagsabog. Ang mga bilang na ito ay inilabas habang ang Pentagon ay ilang beses nang tumanggi sa kumpletong transparency tungkol sa mga nasawi sa digmaan nito.
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