Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Miyembro ng Hamas: Walang Pagsuko ng Armas Hangga't Hindi Umaalis ang Israel sa Gaza
Si Ghazi Hamad, miyembro ng negotiating delegation ng Hamas, sa panayam sa Al Jazeera:
Ang Hamas ay nananatiling tapat sa mga pambansang layunin nito, kabilang ang pagpapanatili ng mga karapatan ng bansang Palestinian.
Ang mga negosasyong ito ay mahirap at mabigat, at sinikap naming makamit ang pinakamahusay na posibleng pormula na maaaring makamit.
Ang isyu ng armas ay nauugnay sa iba pang mga bagay tulad ng pag-alis ng Israel mula sa Gaza Strip at ang muling pagtatayo ng rehiyong ito.
Ang Israel ay hindi makikialam sa usapin ng disarmament, at ang pambansang komite na ito ang magsasagawa ng misyong ito.
Hindi kami gagawa ng anumang aksyon na may kaugnayan sa disarmament bago ang pag-alis ng Israel mula sa Gaza Strip.
Gaza – Al Jazeera Network (Hulyo 31, 2026) – Si Ghazi Hamad, miyembro ng negotiating delegation ng Hamas, sa panayam sa Al Jazeera ay nagdiin na ang anumang aksyon tungkol sa disarmament ay nakasalalay sa kumpletong pag-alis ng mga pwersang Israeli mula sa Gaza Strip. Sa pagtukoy sa kahirapan ng mga negosasyon, sinabi niya na ang Hamas ay nagsusumikap na makamit ang pinakamahusay na posibleng pormula, at iniugnay ang isyu ng armas sa pag-alis ng Israel, pagtatatag ng pambansang komite, at muling pagtatayo ng Gaza. Idinagdag din ni Hamad na ang Israel ay walang papel sa proseso ng disarmament, at ang pambansang komite ng Palestinian ang magsasagawa ng misyong ito. Iginiit niya na hangga't hindi umaalis ang Israel sa Gaza, ang Hamas ay hindi gagawa ng anumang aksyon tungkol sa disarmament.
..........
328
Your Comment