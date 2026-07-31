Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dr. Marandi: Ang koalisyon na pinamumunuan ng Saudi Arabia ay naghahanap na i-target ang Yemen
Si Dr. Alireza Marandi, sa pagtukoy sa mga pagbabago sa rehiyon, ay nagsabi na ang koalisyon na pinamumunuan ng Saudi Arabia ay hindi man lang handang gumawa ng kaunting aksyon laban sa Zionist regime, ngunit sa kabilang banda, sisikapin nitong i-target ang mamamayan ng Yemen na nakatayo sa pagsuporta sa mamamayang Gaza.
Idiniin niya: "Ang lahat ngayon ay nakalantad na."
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