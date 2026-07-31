Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pamumuna sa pagganap ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Lebanon; pagtigil ng mga reklamo laban sa mga pagsalakay ng Israel
Isang media ng Lebanon, sa pagpuna sa pagganap ni Youssef Raji, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Lebanon, ay sumulat na mula nang magsimula ang kanyang pananagutan hanggang ngayon, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ay nagsagawa lamang ng anim na diplomatikong aksyon bilang tugon sa mga pagsalakay ng Zionist regime, at matapos ang pagpirma ng "framework agreement" noong Hunyo 26, 2026, ang proseso ng pagpapadala ng mga reklamo sa Security Council ay itinigil din.
Si Adnan Mansour, dating Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Lebanon, ay tinawag ang pagtigil ng paghaharap ng mga reklamo sa United Nations bilang "hindi katanggap-tanggap" at idiniin na ang pagharap sa Security Council ay isang soberanyang karapatan at likas na tungkulin ng diplomatikong katawan ng Lebanon.
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Isang media ng Lebanon, sa pagpapalabas ng isang ulat, ay nagsiwalat ng mahinang pagganap ng diplomatikong katawan ng bansang ito sa harap ng mga pagsalakay ng Zionist regime. Batay sa ulat na ito, mula nang magsimula si Youssef Raji bilang Kalihim ng Ugnayang Panlabas, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Lebanon ay nagsagawa lamang ng anim na diplomatikong aksyon bilang tugon sa mga paulit-ulit na pag-atake at paglabag ng Zionist regime sa teritoryo ng Lebanon. Iniulat din ng media na ito na matapos ang pagpirma ng "framework agreement" noong Hunyo 26, ang proseso ng pagpapadala ng mga reklamo sa UN Security Council ay ganap na itinigil.
Si Adnan Mansour, dating Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Lebanon, sa matinding pagpuna sa kalagayang ito, ay tinawag ang pagtigil ng paghaharap ng mga reklamo sa United Nations bilang "hindi katanggap-tanggap" at idiniin na ang pagharap sa Security Council ay hindi lamang isang soberanyang karapatan ng Lebanon, kundi isang likas na tungkulin ng diplomatikong katawan ng bansang ito sa kanyang mga mamamayan. Nagbabala siya na ang pagpapatuloy ng prosesong ito ay epektibong magpapatatag sa pananakop at magpapatuloy sa mga pagsalakay. Hanggang Hulyo 31, 2026, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Lebanon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pamumunang ito.
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