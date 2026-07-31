Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbabago ng ruta ng 6 na Saudi tanker kasunod ng mga banta ng Yemen
Iniulat ng Bloomberg na anim na Saudi tanker ang nagbago ng kanilang ruta sa Bab el-Mandeb Strait, na nagpapakita ng lawak ng epekto ng naval blockade na ipinatupad ng Ansarullah movement laban sa mga barkong kaanib sa Riyadh.
London – Ahensyang Balita ng Bloomberg – Ipinapakita ng maritime tracking data na anim na higanteng Saudi tanker na nagnanais na dumaan sa Bab el-Mandeb Strait ay nagbago ng kanilang ruta at lumipat patungo sa kanluran upang dumaan sa mas mahabang ruta ng Cape of Good Hope sa South Africa. Ang pagbabago ng ruta na ito, na naganap sa unang pagkakataon mula nang ideklara ang naval blockade ng Ansarullah noong Hulyo 20, ay nagpapakita ng praktikal na epekto ng mga babala ng Yemen sa paglalayag ng Riyadh.
Batay sa ulat ng Bloomberg, dalawang napakalaking tanker ang patungo sa Strait of Gibraltar at apat na iba pang tanker ay patungo sa mga daungan ng South Africa. Ang desisyong ito ay magpapahaba ng oras ng paglalakbay ng humigit-kumulang 15 hanggang 20 araw at lubos na magtataas ng mga gastos sa transportasyon. Naniniwala ang mga energy analyst na ang mga pagbabago ng ruta na ito ay ginagawa sa panahon na ang Ansarullah ng Yemen, sa pamamagitan ng drone at missile attacks sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia kabilang ang East-West pipeline at ang mga refinery ng Yanbu at Jizan, ay nagpataw ng presyon sa Riyadh. Hanggang Hulyo 31, 2026, ang kumpanyang Aramco ng Saudi Arabia at ang mga opisyal ng Saudi ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito
..........
328
Your Comment