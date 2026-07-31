Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Qatar, kumilos upang bumili ng LNG upang matugunan ang mga obligasyon nito sa gas
Ang Qatar, bilang isa sa pinakamalaking producer ng gas sa mundo, ay kumilos upang bumili ng gas mula sa merkado upang matugunan ang mga contractual obligations nito.
Batay sa ulat na ito, ang pamahalaan ng Qatar ay bumili ng 33 LNG cargo upang maihatid ang mga ito sa mga kliyente nito.
Ang hakbang na ito ay ginawa matapos ang pinsala sa mga pasilidad ng gas ng Qatar at pagkagambala sa pagdaan sa Strait of Hormuz, at ang Doha, upang maiwasan ang paglabag sa mga kontrata nito sa mga kliyente, ay gumamit ng alternatibong supply ng mga kargamento.
Doha – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang state-owned company na "QatarEnergy" mula sa simula ng taong ito hanggang ngayon ay bumili ng 33 liquefied natural gas cargo sa cash mula sa merkado ng Amerika at ipinadala ang mga ito sa mga kliyente nito sa South Korea, Taiwan, Bangladesh, India, at Japan. Ang bilang na ito, kumpara sa 4 na kargamento lamang na binili ng kumpanyang ito mula sa Amerika sa buong nakaraang taon, ay nagpapakita ng 8-tiklop na pagtaas.
Ang pangunahing dahilan ng malawakang pagbiling ito ay ang pagkagambala sa pag-export ng gas ng Qatar sa pamamagitan ng Strait of Hormuz dahil sa digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Ang QatarEnergy, matapos ang pagsasara ng mahalagang daang ito ng Iran, ay napilitang magdeklara ng "force majeure" para sa ilang mga kontrata nito. Gayunpaman, upang mapanatili ang matagal nang reputasyon nito bilang isa sa pinakamaaasahang tagapagtustos ng gas sa mundo, ang kumpanyang ito ay bumili ng alternatibong mga kargamento upang mabawasan ang pagkagambala sa supply ng gas sa mga pangunahing kliyente nito.
Batay sa mga kalkulasyon ng Reuters, ang halaga ng 33 kargamento na ito ay tinatayang humigit-kumulang isang bilyong dolyar at sa dami, katumbas ng isang-katlo ng buwanang pag-export ng QatarEnergy bago magsimula ang mga labanan. Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang hakbang na ito ay "tanda ng mabuting loob" ng kumpanyang QatarEnergy sa pinakamahalagang mga kliyente nito sa Asya na kumukuha ng humigit-kumulang 80 porsyento ng mga pag-export ng LNG ng bansang ito. Ang QatarEnergy ay bumili ng bahagi ng mga kargamento na ito nang direkta mula sa Amerikanong producer na "Venture Global LNG" at ang iba pang bahagi mula sa mga kliyente ng kumpanyang ito. Batay sa datos ng kumpanya ng pagsusuri ng merkado na Kpler, sa kabuuang 33 biniling kargamento, 28 kargamento ang nakarating sa kanilang destinasyon at 5 iba pang kargamento ang nasa ruta patungo sa South Korea, Taiwan, at India. Hanggang Hulyo 31, 2026, ang QatarEnergy at ang kumpanyang Venture Global ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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