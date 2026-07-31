Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-WSJ: Iran war, hamon sa kooperasyong panseguridad ng US at Kuwait
Iniulat ng Wall Street Journal na ang missile at drone attacks ng Iran sa mga kritikal na imprastraktura ng Kuwait, kabilang ang mga pasilidad ng kuryente, desalination plants, paliparan at daungan, ay nagsiwalat ng kahinaan ng military presence ng Amerika sa bansang ito.
Batay sa ulat na ito, sinusuri ng Washington ang mga dimensyon ng military presence nito sa Kuwait at ang mga opisyal ng Kuwait ay humiling ng mas malakas na security guarantees at mas advanced na defense system.
Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pagiging target ng Kuwait dahil sa presensya ng mga pwersang Amerikano, itinuturing pa rin ng pamahalaan ng bansang ito ang Washington bilang pangunahing kasosyo sa seguridad at sa kasalukuyan ay walang intensyon na bawasan ang kooperasyong ito.
Manama – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Wall Street Journal, sa isang ulat, ay nagsiwalat ng lumalaking hamon sa relasyong panseguridad ng Amerika at Kuwait. Batay sa ulat na ito, ang mga kamakailang pag-atake ng Iran sa mga kritikal na imprastraktura ng Kuwait kabilang ang mga pasilidad ng kuryente, desalination plants, international airport, at pangunahing daungan ng bansang ito, ay nagpakita na ang malawakang military presence ng Amerika sa teritoryo ng Kuwait ay hindi lumikha ng kumpletong pagpigil, kundi ginawa ang bansang ito na isang direktang target para sa mga retaliatory attacks ng Tehran. Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ilang sensitibong pasilidad ng Kuwait sa mga nakalipas na linggo ay tinamaan ng drone at missile attacks at nagdulot ng malaking pinsala sa imprastraktura ng ekonomiya ng bansang ito.
Bilang tugon sa mga pagbabagong ito, ang mga opisyal ng Kuwait ay humiling ng mas malakas na security guarantees at mas advanced na defense system kabilang ang THAAD at Patriot system upang maprotektahan ang kanilang himpapawid laban sa missile at drone threats. Gayunpaman, ang Kuwait, na nagho-host ng humigit-kumulang 13,500 sundalong Amerikano at ng Ali Al Salem Air Base, ay itinuturing pa rin ang Washington bilang pangunahing kasosyo sa seguridad at sa kasalukuyan ay walang intensyon na bawasan ang kooperasyong ito. Naniniwala ang mga analista na ang Kuwait, sa kabila ng lumalaking alalahanin, dahil sa estratehikong pag-asa sa military support ng Amerika at gayundin sa pag-aalala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagputol ng relasyon sa Washington, ay mas pinipili na tahakin ang landas ng diplomasya at pagtanggap ng security guarantees. Hanggang Hulyo 31, 2026, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Kuwait at ang Pentagon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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