Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bilang ng mga namatay sa kaguluhan ng mga migrante sa Ceuta, Spain, umabot sa 34
Kasunod ng pagpasok ng libu-libong migrante, karamihan mula sa Morocco, sa Ceuta, ang autonomous na lungsod ng Spain sa hilagang Africa, pinaigting ng pamahalaan ng Spain ang mga hakbang sa seguridad sa rehiyong ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pwersa ng pulisya at hukbo.
Ceuta – Ahensyang Balita ng Reuters – Inihayag ng mga lokal na awtoridad noong Biyernes na ang bilang ng mga biktima ng migration crisis sa autonomous na lungsod ng Ceuta sa hilagang Africa ay umabot na sa 34. Ang humanitarian disaster na ito ay naganap kasunod ng walang-pantayong pagdagsa ng humigit-kumulang 60,000 migrante, karamihan mula sa Morocco, sa loob ng wala pang 24 na oras; isang bilang na katumbas ng 70 porsyento ng populasyon ng maliit na lungsod na ito. Karamihan sa mga biktima ay nalunod sa pagtatangkang lumangoy sa paligid ng "El Tarajal" breakwater sa hangganan ng Morocco at Ceuta, at ang ilan ay namatay din dahil sa siksikan sa daanan patungo sa breakwater na ito.
Bilang tugon sa krisis na ito, ang pamahalaan ng Spain ay nagpadala ng mga military unit sa Ceuta at pinataas ang mga espesyal na pwersa ng pulisya sa 200. Inihayag ng Ministry of Interior ng Spain na tatlong grupo ng 20 sundalo, isang diving unit, at isang military vessel ay ide-deploy sa rehiyong ito hanggang Biyernes. Si Pedro Sanchez, Punong Ministro ng Spain, noong Biyernes sa kanyang pagbisita sa Ceuta ay tinawag ang pagdagsang ito bilang "paglabag sa pambansang soberanya" ng Spain at idiniin ang mabilis na pagpapabalik sa mga iligal na migrante.
Ang krisis sa Ceuta ay pumukaw ng matinding reaksiyon sa Europa. Pinaigting ng France ang mga kontrol sa hangganan nito sa Spain at nagbanta ang Italy na suspendihin ang Spain mula sa Schengen Area. Ayon sa mga opisyal ng Spain, ang isa sa mga pangunahing dahilan ng walang-pantayong pagdagsang ito ay ang kamakailang utos ng Kataas-taasang Hukuman ng kanilang bansa na nagbabawal sa agarang pagpapabalik ng mga migrante na naharang sa dagat. Hanggang Hulyo 31, 2026, ang mga opisyal ng Morocco, sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga security forces sa lungsod ng "Fnideq" malapit sa hangganan, ay nagtagumpay na ihinto ang bagong alon ng pagdagsa.
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