Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapahalaga ng Russian Archbishop sa mensahe ng Kataas-taasang Pinuno / Pagpapatuloy ng diyalogo ng Islam at Orthodox
Sa pulong na ito, si Kazem Jalali, sa pagpapahalaga sa hakbang ng Russian Archbishop sa pagpapadala ng magkakahiwalay na mensahe sa okasyon ng pakikiramay sa pagkamartir ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko at pagbati sa pagpili ng bagong pinuno, ay iniharap ang mensahe ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei bilang tugon sa mga mensaheng ito kay Patriarch Kirill.
Ang Russian Archbishop, sa pagsasabing "nagpapasalamat ako sa 'mahalagang mensahe' ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei," ay nagsabi: Sa ilalim ng malapit na ugnayan ng dalawang bansa, may magandang pagkakataon para sa pagpapalitan ng pananaw tungkol sa bilateral na relasyon.
Moscow – Ahensyang Balita ng IRNA – Si Kazem Jalali, Sugo ng Islamic Republic of Iran sa Russia, noong Huwebes, Hulyo 30, 2026, ay nakipagpulong at nakipag-usap kay Patriarch Kirill, ang Russian Orthodox Archbishop. Sa pulong na ito, ang Sugo ng Iran, sa pagpapahalaga sa pagpapadala ng magkakahiwalay na mensahe ng arsobispo sa okasyon ng pagkamartir ng dating pinuno ng Rebolusyong Islamiko at gayundin sa pagbati sa pagpili ng bagong pinuno, ay iniharap ang nakasulat na mensahe ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei kay Patriarch Kirill.
Si Patriarch Kirill, sa pagpapahayag ng kasiyahan sa pagtanggap ng mensaheng ito, ay inilarawan ito bilang "mahalaga" at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga diyalogong Islam-Orthodox sa kapaligiran ng malapit na kooperasyon ng dalawang bansa. Itinuring din niya ang pulong na ito bilang isang magandang pagkakataon para sa pagpapalitan ng pananaw tungkol sa bilateral na relasyon at mga paksang may magkasanib na interes. Ang pulong na ito ay ginawa bilang pagpapatuloy ng religious diplomacy ng Tehran at Moscow, na sa mga nakalipas na taon, na may pokus sa interfaith dialogue at pagharap sa ekstremismo, ay nakaranas ng epektibong kooperasyon. Hanggang Hulyo 31, 2026, wala pang karagdagang detalye ang nailabas tungkol sa nilalaman ng mensahe ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon sa Russian Archbishop.
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