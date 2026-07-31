US map error; wrong names for all African countries.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Error sa mapa ng US; maling pangalan para sa lahat ng bansa sa Africa
Ang Department of State ng Amerika, sa isang global conference laban sa AIDS sa Brazil, ay nagpakita ng isang mapa ng Africa kung saan ang mga pangalan ng lahat ng mga bansa nito ay mali ang pagkakalagay.
Sa mapang ito, ang Nigeria ay inilipat sa Sahara at ipinakita bilang isang bansa na walang access sa dagat; ang Mozambique at Côte d'Ivoire ay inilagay libu-libong kilometro ang layo mula sa kanilang aktwal na posisyon.
Ipinapakita ng mga pagsusuri na ang mapang ito ay ginawa gamit ang mga artificial intelligence tools ng kumpanyang "OpenAI." Matapos ang malawakang pagpapalaganap ng mga larawan nito sa mga social network, inako ng Department of State ng Amerika ang responsibilidad para sa pagkakamaling ito at idineklara na ang isang miyembro ng koponan ay nagbago ng mga slide ng seremonya nang padalian at ang huling resulta ay hindi naayos na sinuri bago ipakita.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Department of State ng Estados Unidos noong Miyerkules, sa isang global conference laban sa AIDS na ginanap sa Brazil, sa pagpapakita ng isang mapa ng Africa na ang mga pangalan ng lahat ng mga bansa nito ay mali ang pagkakalagay, ay pumukaw ng alon ng mga pamumuna at malawakang panlilibak sa mga social network. Sa mapang ito, na ginawa gamit ang artificial intelligence tools ng kumpanyang "OpenAI," ang Nigeria ay maling inilagay sa Sahara region at ipinakilala bilang isang bansa na walang access sa dagat; habang ang Mozambique at Côte d'Ivoire ay ipinakita libu-libong kilometro ang layo mula sa kanilang aktwal na posisyon.
Matapos ang malawakang pagpapalaganap ng mga larawan ng mapang ito sa cyberspace at matinding reaksiyon ng mga gumagamit, ang Department of State ng Amerika, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay inako ang responsibilidad para sa matinding pagkakamaling ito at idineklara na ang isang miyembro ng organizing team ay nagbago ng mga slide ng seremonya sa mga huling minuto at nang padalian, at ang huling resulta ay hindi naayos na sinuri bago ipakita. Ang insidenteng ito ay naganap sa panahon na ang Amerika ay dati nang pinuna dahil sa mga katulad na pagkakamali sa mga opisyal na mapa nito kabilang ang maling paglalagay ng mga pangalan ng ilang bansa at pagkakamali sa geographical na posisyon. Hanggang Hulyo 31, 2026, ang mga opisyal ng Department of State ng Amerika ay tumanggi na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa paraan ng paglitaw ng pagkakamaling ito at mga hakbang sa pag-iwas upang maiwasan ang pag-ulit nito.
..........
328
Your Comment