Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah Lebanon: Ang pagsalakay ng Amerika sa Iraq, magbubukas ng mapanganib na kahihinatnan para sa rehiyon
Mas nararapat na ginamit ng Saudi Arabia ang mga diplomatikong kanal ng komunikasyon sa Iraq upang malutas ang anumang tensyon o krisis.
Beirut – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang kilusang Hezbollah ng Lebanon, sa isang opisyal na pahayag, ay inilarawan ang magkasanib na airstrike ng Amerika at Saudi Arabia sa mga posisyon ng Hashd al-Sha'bi sa Iraq bilang "hayagang pagsalakay ng Amerika" laban sa bansang ito at kinondena ito. Sa pahayag na ito, na ang kopya ay ibinigay sa media, binigyang-diin na ang mga pag-atakeng ito, na nagresulta sa pagkamartir at pagkasugat ng ilang mga pwersang Iraqi, ay itinuturing na hayagang paglabag sa internasyonal na batas at sa soberanya at kalayaan ng Iraq.
Ang Hezbollah, sa pagtukoy sa pakikilahok ng isang bansang Arabo sa mga pag-atakeng ito, ay nagbabala tungkol sa mapanganib na kahihinatnan ng pagsalakay na ito para sa buong rehiyon at tinasa ito bilang naaayon sa mga layunin ng Amerika at ng Zionist regime na destabilisahin ang Gitnang Silangan, lumikha ng pagkakabaha-bahagi sa rehiyon, at mag-udyok ng mga labanan. Ang kilusang ito, sa pagpuna rin sa papel ng Saudi Arabia sa magkasanib na operasyong ito, ay nagdiin na dahil sa makasaysayan at kapatid na relasyon sa pagitan ng Riyadh at Baghdad, mas nararapat na ginamit ng Saudi Arabia ang mga diplomatikong kanal at diyalogo sa pamahalaan ng Iraq upang malutas ang anumang tensyon, sa halip na iayon ang sarili sa mga patakaran ng Amerika at ng Zionist regime.
Sa pagpapatuloy ng pahayag na ito, inakusahan ng Hezbollah ang Washington ng pagsisikap na pahinain ang katatagan at ang proseso ng muling pagtatayo ng Iraq, gayundin ang pagbabawas ng pambansa at rehiyonal na papel ng bansang ito, at inangkin na ang mga aksyon ng Amerika ay sumasalamin sa patuloy na ambisyon na dominahan ang mga yaman ng Iraq. Ang kilusang ito, sa pagpapahayag ng pakikiisa sa bansa at pamahalaan ng Iraq, ay nanawagan para sa isang agarang, mapagpasiya, at responsableng reaksiyon mula sa mundong Arabo, Islam, at internasyonal na komunidad laban sa pagsalakay na ito, at nagbabala na ang katahimikan sa harap ng mga naturang aksyon ay magpapataas lamang ng panganib ng mas malawakang kawalang-tatag sa rehiyon.
Ang mga pag-atakeng ito, na isinagawa madaling-araw noong Miyerkules, Hulyo 29, sa iba't ibang lalawigan ng Iraq kabilang ang Basra, Wasit, at Babil, ay ginawa bilang tugon sa drone attacks mula sa teritoryo ng Iraq patungo sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia. Kinondena din ng pamahalaan ng Iraq ang mga pag-atakeng ito at tinawag itong hayagang paglabag sa pambansang soberanya nito. Ang mga grupo ng paglaban ng Iraq kabilang ang kilusang al-Nujaba at ang Kata'ib Hezbollah, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng magkakahiwalay na pahayag, ay nagbabala tungkol sa pagtugon sa pagsalakay na ito at pag-target sa mga interes ng Amerika at Saudi Arabia. Hanggang Hulyo 31, 2026, ang mga opisyal ng Amerika at Saudi ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga paratang ng Hezbollah.
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