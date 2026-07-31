Pagpapatibay ng tipan ng mga kababaihan kay Zaynab al-Kubra; simula ng muling pagbuhay ng Mahdist civilization sa pamamagitan ng kababaihan.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Davoud Manafipour, Kalihim ng Pandaigdigang Kapulungan ng Hazrat Ali Asghar, sa bisperas ng Arba'een, sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang bagong pagbasa ng teolohiya ng Arba'een, ay ipinakilala si Lady Zaynab al-Kubra (sumakanya nawa ang kapayapaan) bilang "may-ari ng Arba'een" at inihayag ang lihim ng pagbuo ng kapangyarihan ng tipan ng kababaihan sa Arba'een bilang simula ng muling pagbuhay ng Mahdist civilization.
بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm.
Sa ngalan ng Diyos, ang Mapagmahal, ang Mapagbigay.
Ang babae ay katotohanan ng tubig at pagpapakita ng pangalang Al-Latif, simbolo ng buhay, kadalisayan, at diwa ng kagalakan.
Sa mga kapana-panabik na araw ng Arba'een ng Husayni, muling bumabalik ang isang malaking tanong sa pandaigdigang tanghalan, na nakatuon ang pansin ng publiko. Milyun-milyong tao, lalaki man o babae, na nakadamit ng itim, ay patungo sa isang lungsod na tinatawag na Karbala, sa isang landas na kasinghaba ng kasaysayan.
Hindi na nakatago ang pangalan ng Arba'een tulad ng mga nakaraang siglo. Ang pandaigdigang epikong ito, na nabuo mula sa presensya ng iba't ibang nasyonalidad, unti-unting inilalagay ang pangalan ng Karbala, Hussein, at Arba'een sa puso at wika ng mga tao sa buong mundo bilang isang tunay at makabagong sibilisasyon. Ang Arba'een, bilang tipan ng mga nasa huling panahon, ay nag-uugnay ng kamalayan at pananaw sa katotohanan ni Imam Hussein at kasalukuyang namumulaklak.
Ngunit tila may isang bagay na nakatago sa makabagong pagsiklab na ito para sa pagsabog ng kamalayan ng sangkatauhan at muling pagsilang ng mga kaluluwa.
Ang Arba'een ng Husayni ay nagpapalaya ng isang napakalakas ngunit nakatagong puwersa sa natutulog na mundo. Tulad ng isang bulkan na bago sumabog, ay nagpapakita ng tanda ng buhay nito sa pamamagitan ng pagyanig ng lupa. Isang pagpipigil ng damdamin ang bumabalot sa Arba'een na ito, na naghahanda para sa pagpapalaya at pagbitaw, upang ang lahat ng tao sa mundo ay mahanap ang kanilang pinagmumulan ng tubig at mapawi ang kanilang uhaw na kaluluwa. Tunay nga, ano ang lihim na ito, ang puwersang ito, at ang pagpipigil ng damdaming ito na nagmumula sa pag-ibig?!
Ang malaking tanong na ito sa Arba'een ay ang nawawala sa kasaysayan, ito ang bagay na ang kanyang halaga ay hindi nakilala at ang kanyang katayuan ay hindi natagpuan. At kung ang dakilang lihim na ito ay lumabas mula sa puso ng sibilisasyonal na pagtitipon na ito, ang dakilang mensahe ng Arba'een na nagpapabuhay sa mensahe ng Ashura ay magpapakita, at mag-uudyok sa isip na maging mapagmasid at sa puso na maging malambot, at mula sa pananaw na ito, ang lihim ng nakaraang 1400 Arba'een na nakapaloob sa unang Arba'een ay matutuklasan, at ang daan patungo sa layunin ay magbubukas.
Ang pagbabalik ni Zaynab al-Kubra sa Karbala kasama ang mga anak na babae ng Sugo ng Diyos pagkatapos ng apatnapung araw, na tiniis ang pinakamatinding pagsubok at pinakamahirap na pagkabihag, ay nagbigay-buhay sa mapag-aping pagkamartir ni Imam Hussein ibn Ali sa buong kasaysayan at winasak ang mga pagsisikap at pakana ng mga Yazid.
Kaya ang paglalakbay ng tao mula sa kamangmangan at pagkalito sa kaligaw ay nagsimula at patungo sa katalinuhan at karunungan.
Mula sa unang Arba'een, ang paggabay sa naliligaw at naguguluhan na tao ay ipinagkatiwala kay Lady Aqila ng Banu Hashim, at ang pananampalataya ng mananampalataya ay nakasalalay sa tipan ng pagdalaw ng Arba'een, at ang tanda ng kanyang pagiging mananampalataya ay ang pag-unawa sa misyon ni Lady Zaynab al-Kubra (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Arba'een.
Oo, ang lihim na ito ay wala sa ibang pangalan:
Si Zaynab al-Kubra ang katotohanan ng Arba'een.
Ang bandila ng tagumpay at ang watawat ng tagumpay ng kilusan ni Hussein, sa pamamagitan ng mga pinagpalang kamay ni Lady Zaynab al-Kubra (sumakanya nawa ang kapayapaan) para sa pagsunod ng tao, lalo na ng mga kababaihan, ay isang ganap na katibayan at isang malinaw na paanyaya; puno ng katwiran, motibasyon, at pag-unlad at kadakilaan.
Ang Arba'een ay ang makinang na talaan ng pagtitiis ng kababaihan upang panatilihing buhay ang Karbala.
Itinuro ni Zaynab al-Kubra sa kababaihan na kung hindi siya dumating sa larangan, si Hussein ay mananatili sa Karbala at ang Karbala ay mananatili sa Karbala, at hindi lamang ang propetikong misyon at ang pamumuno ni Ali, kundi ang misyon ng lahat ng mga propeta ay mapapabayaan.
At ito ang dakila ngunit hindi pinapansing lihim sa buong kasaysayan na, dahil sa labis na pagpapakita at taas ng tindig, ay hindi nakikita.
Ito ang bagay na kung wala, ang landas ng paggabay sa sangkatauhan ay pupunta sa disyerto ng kawalan, at hindi lamang walang bakas ng monoteismo, propesiya, at pamumuno, kundi ang kabilang buhay ay pagtatawanan at ang katarungan ay mamamatay sa ilalim ng mga paa ng kahangalan.
Ang buong misyon ng mga propeta ay nagtapos sa misyon ng Propeta, at ang misyon ng Dakilang Propeta ay nagtapos sa "Ako ay mula kay Hussein," at ang pag-aalsa ni Hussein ay may utang na loob sa pagtitiis at "sa misyon ng una at huling babaeng propeta" — si Zaynab al-Kubra.
Nasaan ang bakas ng dakilang tagapagligtas ng Karbala na ito, at ang nagpapabuhay ng sibilisasyong Husayni sa Arba'een ngayon?!
Nasaan ang pangalan ng superwoman na ito, ang tagapagpabuhay ng tao sa panahon ng pakikibaka ng kasaysayan?!
Nasaan ang nagpapabuhay ng misyon ni Hussein, ang nagpapabuhay ng propetikong misyon, at ang nagpapabuhay ng misyon ng lahat ng mga propeta? Sa katunayan, saan ang pangalang ito matatagpuan sa sibilisasyong ito?!
Bakit hindi naririnig ang pangalan ng may-ari ng tipan ng Arba'een sa Arba'een?!!!
Dumating na ang oras na ang pinagpalang pangalan ng babaeng ito na nagbibigay-buhay sa Karbala ay dapat magpakita sa Arba'een. Saan man banggitin ang pangalan ng Arba'een, ang banal na pangalan ng ginang ng dalawang mundo, si Zaynab al-Kubra, ay dapat ding marinig.
Ang paglaganap at kataasan ng kanyang pangalan sa Arba'een ay dapat magkaroon ng pagpapakita na karapat-dapat sa kanyang halaga.
Sapagkat kung ang halagang ito ay mananatiling hindi pinapansin at sinusupil, ang Arba'een ay hindi makakarating sa tuktok ng kapangyarihan nito.
At dito, ang panloob na presensya ng napakadakilang ito ay dapat magkaroon ng ganap na pagpapakita; upang ang lahat ay magdala ng kanilang pangangailangan sa harap ng ginang na ito at makarating sa "pagkakaisa ng pangangailangan sa Tagapagligtas." Mula sa pinagmulang ito, ang pagkakaisa sa pagpapakita at ang pagkamit ng pagkakaisa ng pagpapakita ng Mahdi ay hindi makakamit maliban sa pamamagitan ng paglaganap at pagpapakita ng "tagapag-unawang ito ng kaligtasan"; sapagkat ang Kanyang Kabanalan ay nagniningning lamang sa tuktok ng pagpapakita ng pag-ibig, at siya lamang ang saksi sa dakilang pag-aalay sa lugar ng pagpatay at ang ganap na sanhi ng pagpapakita ng tagapaghiganti; sapagkat ang katangian ng Tagapagligtas ay tabak lamang, at ang pagbabago ng mundo ay bunga ng paghihiganti.
Ngayon, alinsunod sa tradisyon ng Mapagbigay na Diyos na nag-ugnay ng tagumpay sa presensya ng naroroon at sa pag-iral ng tagapagtagumpay, at itinuturing ang tao bilang kabahagi ng kanyang tagumpay, binuksan Niya ang lihim ng kapangyarihan ng kababaihan sa pagpapabuhay ng Karbala sa tagapagdala ng pagpapakita ng Arba'een, ang babae, at tinawag siya na makipagtipan kay Zaynab al-Kubra sa Arba'een; kaya ang teolohiya ng Arba'een, na nakasentro sa babae, ay dapat basahin muli, ipaliwanag, at parangalan para sa babae.
Na kung ang misyon na ito sa Arba'een ng Husayni ay ipaliwanag at bigyang-kahulugan para sa mga kababaihan ng mundo, magsisimula ang isang pagbabago sa epistemolohiya ng "babae para sa babae." Sa gayon, ang kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapabuhay ng babae, na konektado sa kapangyarihan ng Panginoon, ay matutuklasan, at ang lihim ng atraksyon at kaakit-akit ng pagdalaw sa Arba'een, na nagmumula sa apoy ng pag-ibig ni Zaynab al-Kubra kay Hussein, ay magpapakita.
Mula sa pananaw na ito, ang sanhi ng pagpapakita, si Zaynab al-Kubra, ay matutuklasan; kung gayon ang pagkakaisa sa pagpapakita ay maisasakatuparan at ang pagpapakita ay magsisimula.
Oo, ito ang banal na lihim na tinawag na "pag-ibig sa kanya, sumakanya nawa ang kapayapaan"; isang pag-ibig na nagdala ng tiwala ng katotohanan at pagiging api sa apatnapung yugto ng panahon, patungo sa Karbala, at nagpabagsak sa pamamahala ng mga Umayyad sa kahihiyan.
Sa wakas, ang teolohiya ng Arba'een ay nakasentro sa babae at sa ginang. Ang babae ay may responsibilidad sa pagpapakita. Ang Arba'een sa loob ng maraming taon ay naghihintay sa ganap na pagpapakita ng babae; at hanggang ang babae ay pumasok sa larangan ng paghahanda para sa pagpapakita at hawakan ang mga mekanismo nito, ang pagpapakita ay hindi mangyayari.
Hanggang ang pinagpalang pangalan ng ginang ng Banu Hashim, si Zaynab al-Kubra, ay magpakita sa Arba'een at pagkatapos ay sa mundo, at ang pagkakaisa sa pagpapakita ay mabuo, ang pagpapakita ay hindi magaganap.
لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
Laqad kunta fī ghaflatin min hādhā fa kashafnā 'anka ghiṭā'aka fa baṣaruka al-yawma ḥadīd.
"Tunay na ikaw ay nasa kawalang-malay tungkol dito, ngunit inalis Namin ang iyong tabing, kaya ang iyong paningin ngayon ay matalas."
Davoud Manafipour, Haligi 69
Arba'een 1405 SH / 1448 AH
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