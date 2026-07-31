Video| Sa Gitna ng Nag-aapoy na Init ng Panahon, Ito ay Pag-ibig na Kumukulo!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sa Gitna ng Nag-aapoy na Init ng Panahon, Ito ay Pag-ibig na Kumukulo! — Isang Larawan ng Walang-Hanggang Debosyon sa Daan ng Arba'in.
Kahit ang nag-aapoy na araw at ang matinding init ng panahon ay hindi makahadlang sa mapagmahal na mga hakbang ng mga pilgrim ni Aba Abdillah (Imam Hussein, sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang mga pilgrim, na naglalakad sa ilalim ng nakakapasong araw ng disyerto ng Iraq, ay patuloy na gumagalaw patungo sa Karbala, na ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at debosyon kay Imam Hussein at sa kanyang mga kasamahan.
Ang kanilang paglalakbay, na puno ng paghihirap at sakripisyo, ay isang patunay ng kanilang hindi natitinag na pananampalataya at ang kanilang pangako na ipagpatuloy ang labanan laban sa paniniil at kawalang-katarungan. Sa kabila ng matinding init at pagod, ang kanilang mga hakbang ay nananatiling matatag, na ang kanilang mga labi ay bumubulong ng mga panalangin at pag-asa na ang kanilang paglalakbay ay tanggapin ng Diyos at ng Kanyang Propeta.
Ang tanawin ng mga pilgrim na nagkakaisa sa kanilang paglalakbay ay isang paalala na ang diwa ng Karbala ay nabubuhay sa mga puso ng mga mananampalataya, at ang kanilang pag-ibig kay Imam Hussein ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na manindigan para sa katotohanan at lumaban laban sa pang-aapi, anuman ang halaga. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang isang pisikal na paggalaw kundi isang espiritwal na pag-akyat, na ang bawat hakbang ay isang panata na ang dugo ng mga martir ay hindi nasayang at ang kanilang mensahe ay mananatiling buhay magpakailanman.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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