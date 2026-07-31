Video| Kawalan ng Balanse sa mga Reserbang Misil ng Amerika

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kawalan ng Balanse sa mga Reserbang Misil ng Amerika; Ang Patriot at THAAD ay Naubos Dahil sa Labanan — Babala ng CSIS sa Posibleng Panganib sa mga Susunod na Labanan.
Ayon sa isang bagong pagsusuri mula sa Center for Strategic and International Studies (CSIS), isang kilalang think tank sa Washington, D.C., ang Estados Unidos ay lubos na nakapagpababa ng mga imbentaryo nito ng Patriot at THAAD missile interceptors kasunod ng mga operasyong militar laban sa Iran.
Batay sa mga pagtatantya ng CSIS gamit ang mga dokumento ng badyet ng Departamento ng Depensa ng US para sa taong piskal 2027 at iba pang publikong impormasyon, ang US ay may humigit-kumulang 2,330 Patriot interceptors bago ang digmaan. Ang bilang na iyon ay bumaba sa tinatayang 759 hanggang 827 sa oras ng tigil-putukan noong Abril 8 at nanatili sa mga katulad na antas noong Hulyo 27. Sa kabuuan, ang US ay gumamit ng halos dalawang-katlo (humigit-kumulang 1,500) ng imbentaryo nito ng Patriot interceptors mula nang magsimula ang digmaan.
Para naman sa Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) system, ang mga imbentaryo ay bumaba mula 452 interceptors bago ang digmaan hanggang sa pagitan ng 234 at 278 sa parehong panahon—isang pagbaba ng humigit-kumulang 38 porsyento. Bagama't ang mga karagdagang paghahatid pagkatapos ng tigil-putukan ay nagpataas ng mga stock, ang mga imbentaryo ay nananatiling mas mababa kaysa sa mga antas bago ang digmaan.
Ayon sa mga analyst ng CSIS na sina Mark Cancian at Chris Park, ang pagkaubos ng mga stockpile ay maaaring pumilit sa Estados Unidos at sa mga kasosyo nito sa koalisyon na "gumawa ng mas maraming panganib sa mga interceptions" sa hinaharap. Idiniin nila na "walang mabuting alternatibo sa Patriot at THAAD para sa ballistic missile defense". Ang mga barko ng Navy, na may mga Standard Missiles na kayang humarang sa mga naturang banta, ay karaniwang masyadong malayo.
Ang patuloy na paggamit ng mga interceptor na ito at ang kakulangan ng malinaw na mga alternatibo ay maaaring makaapekto sa paggawa ng desisyon ni Pangulong Donald Trump tungkol sa digmaan sa Iran. Sinabi ni Trump sa mga reporter na ang militar ay may sapat na air defense munitions ngunit idinagdag na si dating Pangulong Joe Biden ay "nagbigay ng marami nito sa Ukraine, at sa gayon ay binubuo namin iyon". "Kami ay nasa napakagandang hugis, ngunit para sa ilan sa mga mas sopistikadong bagay, tiyak na gusto naming magkaroon ng higit pa," sabi ni Trump.
Samantala, ang mga mapagkukunan ng Aleman ay nag-ulat ng matinding pagbaba ng mga reserbang Patriot interceptor missiles sa Ukraine. Ang Alemanya mismo ay nailipat na ang lahat ng magagamit nitong air defense capabilities sa Ukraine at nananawagan sa iba pang mga kasosyo na gumanap ng mas aktibong papel. Bukod dito, ang isang malaking bahagi ng Patriot missiles ng mga European na bansa ay nailipat na sa Kanlurang Asya upang palakasin ang kakayahang depensiba sa gitna ng digmaan sa Iran.
Ang CSIS report ay nagbabala na ang mga nagastos na munitions ay lumikha ng isang "near- to medium-term risk" para sa kahandaan ng US na lumaban sa isang digmaan laban sa China sa kanlurang Pasipiko. Ang panukala ng administrasyong Trump na $95 bilyon para sa mga munitions sa badyet ng depensa para sa FY2027, kasama ang karagdagang $21 bilyon na supplemental war funding, ay sumasalamin sa pagkaapurahan ng mga opisyal na muling itayo ang stockpile ng armas.
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