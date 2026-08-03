Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Huling pagtatangka ng OPEC na pataasin ang produksyon nang walang Strait of Hormuz ngunit sa papel lamang
Sumang-ayon ang OPEC+ sa pagtaas ng produksyon ng mga miyembro nito ng 188,000 barrels bawat araw, na siyang huling yugto ng pagbabayad sa anim-na-taong pagbawas ng produksyon ng grupong ito.
Ang mga miyembrong bansa ng grupong ito mula noong pandemya ng COVID-19 at pagkatapos nito, sa pagsisimula ng digmaan sa Ukraine, ay nagbawas ng kanilang produksyon upang kontrolin ang merkado at maiwasan ang pagbaba ng presyo ng langis; ngayon, dalawang taon na ang nakalipas, nais nilang unti-unting bayaran ang pagbawas na ito.
Habang sa kasunduang ito, ang Saudi Arabia ang inaasahang magkakaroon ng pinakamalaking pagtaas ng produksyon, limang araw na ang nakalipas mula nang ang Jizan refinery nito, na may kapasidad na 400,000 barrels, ay isinara dahil sa mga pag-atake ng Yemen.
Sinabi ng oil analyst ng Bloomberg na "hangga't hindi nabubuksan ang Strait of Hormuz, ang karamihan sa mga pagtaas na ito ay nasa papel lamang" dahil ang Saudi Arabia, Kuwait, at Iraq ay hindi maaaring pataasin ang kanilang produksyon.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Sumang-ayon ang OPEC+ noong Linggo sa pagtaas ng produksyon ng langis ng 188,000 barrels para sa buwan ng Setyembre. Ang desisyong ito, na ginawa ng pitong pangunahing miyembro kabilang ang Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, at Oman, ay ang huling hakbang upang bayaran ang mga boluntaryong pagbawas na nagsimula noong 2023. Gayunpaman, sinasabi ng mga analista na hangga't ang Strait of Hormuz ay sarado, ang pagtaas na ito ay mananatili sa "papel."
Habang ang Saudi Arabia ang inaasahang magkakaroon ng pinakamalaking bahagi ng pagtaas na ito, ipinapakita ng satellite images na ang Jizan refinery nito, na may kapasidad na 400,000 barrels bawat araw, ay nagtamo ng matinding pinsala pagkatapos ng mga kamakailang pag-atake ng Yemen at hindi bababa sa tatlong oil tank nito ang ganap na nawasak. Naniniwala ang mga eksperto na ang pagkagambala sa pag-export ng mga bansa sa Persian Gulf dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz, gayundin ang pagbaba ng produksyon ng Russia dahil sa drone attacks ng Ukraine, ay epektibong nagdulot ng seryosong pagdududa sa posibilidad ng pagtupad ng pagtaas ng produksyon na ito. Hanggang Agosto 2, 2026, ang OPEC+ ay hindi nagpahayag ng plano para sa sobrang produksyon na lampas sa limitasyong ito.
..........
328
Your Comment