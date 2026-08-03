Video| Mga Protesta ng mga Tagasuporta ng Palestine sa Puso ng Berlin

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Protesta ng mga Tagasuporta ng Palestine sa Puso ng Berlin.
Isang grupo ng mga mamamayan ng Germany sa kanilang kabisera ang nagsagawa ng isang protesta upang ipahayag ang kanilang suporta sa mga mamamayang Palestinian at ang kanilang pagtutol sa mga pag-atake ng rehimeng Zionist sa Gaza. Ang mga kalahok sa pagtitipon na ito, na may dalang mga bandila ng Palestine, ay nanawagan para sa pagtigil ng digmaan at suporta sa mga karapatan ng mga mamamayang Palestinian.
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