Video| Pagpapaalam ng mga Iraqi sa mga Pilgrim sa Mehran Border: "Kung Kami ay Nagkulang, Patawarin Ninyo Kami"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagpapaalam ng mga Iraqi sa mga Pilgrim sa Mehran Border: "Kung Kami ay Nagkulang, Patawarin Ninyo Kami".
Sa isang nakakaantig na eksena ng pagkakapatiran at paggalang sa hangganan ng Mehran, ang mga Iraqi ay nagpaalam sa mga Iranian pilgrim na bumalik mula sa Arba'in, na may dalang mga watawat at nag-aalok ng kanilang mga paumanhin sa mga salitang: "Kung kami ay nagkulang sa inyong pagtanggap, patawarin ninyo kami." Ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng lalim ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa at ng kanilang magkasanib na pagmamahal sa Ahl al-Bayt (sumakanya nawa ang kapayapaan).
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