Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ansarullah: Ang pagbabago ng tono ni Trump ay bunga ng kakayahang pagpigil ng Iran
Si Hazam al-Asad, nakatataas na miyembro ng political bureau ng Ansarullah movement ng Yemen, ay nagsabi na ang pagbabago ni Donald Trump tungo sa lengguwahe ng kapayapaan ay bunga ng pag-unawa sa mga katotohanan sa larangan at ng kakayahang pagpigil ng Iran matapos ang pagiging mahina ng military capability ng Amerika sa rehiyon.
Idiniin niya na ang Iran ay nagpapanatili pa rin ng kakayahang magdulot ng pinsala sa Zionist regime, sa mga interes at base ng Amerika, at sa imprastraktura ng enerhiya ng rehiyon, at idinagdag: "Sa tuwing tumataas ang halaga ng paghaharap, ang wika ng banta ay napapalitan ng lengguwahe ng kapayapaan."
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Si Hazam al-Asad, nakatataas na miyembro ng political bureau ng Ansarullah movement ng Yemen, noong Linggo, Agosto 2, 2026, sa panayam sa Al-Masirah news agency, ay tinasa ang kamakailang pagbabago ng tono ni Donald Trump at ang kanyang pagkahilig sa lengguwahe ng kapayapaan bilang direktang resulta ng "pag-unawa sa mga katotohanan sa larangan at ng kakayahang pagpigil ng Iran." Ayon sa nakatataas na opisyal ng Ansarullah na ito, ang Iran, sa kabila ng limang buwan ng military attacks, ay nagpapanatili pa rin ng kakayahang magdulot ng pinsala sa Zionist regime, sa mga interes at base ng Amerika, at sa imprastraktura ng enerhiya ng rehiyon, at ang kakayahang ito ay hinamon ang mga kalkulasyon ng Washington.
Si al-Asad, sa pagtukoy na "sa tuwing tumataas ang halaga ng paghaharap, ang wika ng banta ay napapalitan ng lengguwahe ng kapayapaan," ay nagdiin na ang paulit-ulit na pag-urong ni Trump at pagbabalik sa diplomasya ay hindi dahil sa mabuting kalooban, kundi bunga ng lumalaking kahinaan ng military capability ng Amerika sa rehiyon. Ang mga pahayag ni al-Asad ay ginawa sa panahon na si Trump ay kamakailan ay nagsalita tungkol sa kanyang pagnanais na makipag-usap sa Iran at ilang matataas na opisyal ng Amerika ay nag-ulat din ng malaking pagbaba ng mga reserba ng Patriot interceptor missiles. Hanggang Agosto 3, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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