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Video| Inilalarawan ni Kamal Sharaf ang "Kapayapaang Amerikano-Israeli"

3 Agosto 2026 - 10:43
News ID: 1848129
Video| Inilalarawan ni Kamal Sharaf ang "Kapayapaang Amerikano-Israeli"

Inilalarawan ni Kamal Sharaf ang "Kapayapaang Amerikano-Israeli".

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Inilalarawan ni Kamal Sharaf ang "Kapayapaang Amerikano-Israeli".

Inilabas ng kilalang Yemeni cartoonist na si Kamal Sharaf ang kanyang bagong likhang sining bilang isang matalim na pagpuna sa tinatawag na "kapayapaang Amerikano-Israeli," na sa kanyang pananaw ay walang iba kundi isang panlilinlang upang bigyang-katwiran ang pananakop at patuloy na mga krimen laban sa mga bansa ng paglaban.

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