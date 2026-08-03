Video| Inilalarawan ni Kamal Sharaf ang "Kapayapaang Amerikano-Israeli"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Inilalarawan ni Kamal Sharaf ang "Kapayapaang Amerikano-Israeli".
Inilabas ng kilalang Yemeni cartoonist na si Kamal Sharaf ang kanyang bagong likhang sining bilang isang matalim na pagpuna sa tinatawag na "kapayapaang Amerikano-Israeli," na sa kanyang pananaw ay walang iba kundi isang panlilinlang upang bigyang-katwiran ang pananakop at patuloy na mga krimen laban sa mga bansa ng paglaban.
...........
328
Your Comment