Video| Isang pahayag mula kay Propesor Robert Pape

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan)-: ABNA24 :-Isang pahayag mula kay Propesor Robert Pape, dalubhasa sa Agham Pampulitika ng Unibersidad ng Chicago, ang nagbigay-linaw sa kasalukuyang kalagayan ng pagtutuos sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos sa rehiyon ng Kanlurang Asya. Ayon sa kaniya, malinaw at tiyak ang ipinahihiwatig ng Iran sa Amerika—ang mensahe ay ang agarang pag-alis ng mga puwersang Amerikano mula sa nasabing rehiyon.
Binigyang-diin ni Propesor Pape na sa gitna ng mga nagaganap na pagbabago sa larangan ng seguridad at estratehiya, mas nakahihigit ang posisyon ng Iran sa kasalukuyang paghaharap. Aniya, ang kontrol ng Iran sa Kipot ng Hormuz—isang mahalagang daanan ng langis at enerhiya sa daigdig—ay nananatiling isa sa pinakamabisang kasangkapan ng Tehran upang magsagawa ng panggigipit sa pandaigdigang daloy ng suplay ng enerhiya. Ang estratehikong bentahe na ito ay nagbibigay sa Iran ng kakayahang makaimpluwensya hindi lamang sa rehiyonal na balanse ng kapangyarihan kundi maging sa pandaigdigang ekonomiya
Dagdag pa ng propesor, matapos ang sunud-sunod na pag-atake ng Iran sa mga baseng militar ng Amerika sa rehiyon, kapansin-pansin na ang mga naturang pasilidad ay hindi na gaanong epektibo at magagamit tulad ng dati bilang mga pangunahing operasyonal na himpilan ng mga puwersang Amerikano. Aniya, ang kakayahan ng mga baseng ito na magsilbing mga linyang prenteral o front-line operating bases ay lubos nang nabawasan, na nagpapakita ng pagbabago sa estratehikong dinamika sa pagitan ng dalawang panig.
Sa kabuuan, ang pagsusuri ni Propesor Pape ay nagpapakita na ang Iran ay nagtataglay ng malakas na puwesto sa kasalukuyang diplomasya at pakikibaka sa rehiyon, at ang malinaw na hudyat nito sa Estados Unidos ay ang pangangailangan ng muling pagsasaalang-alang sa kanilang presensya at papel sa Kanlurang Asya.
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