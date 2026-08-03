Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Retiradong Amerikanong koronel: Ang pag-atake sa Iran ay maaaring naging sakuna para sa Amerika
Si Danny Davis, retiradong koronel ng hukbo ng Amerika, tungkol sa paratang ng pakikipag-ugnayan ng Iran kay Trump upang maiwasan ang pag-atake, ay nagsabi: "Ang paratang na hiniling ng Iran kay Pangulong Trump na huwag umatake at sinabing nais nitong makipag-usap ay talagang nakakatawa."
Idinagdag niya: "Malamang, ang paulit-ulit na babala ng mga kumander at military officials sa wakas ay naiparating sa Pangulo at natanto niya na ang pagsasagawa ng pag-atakeng ito ay maaaring naging isang ganap na sakuna para sa Amerika."
Idiniin ni Davis: "Ginawa ni Trump ang tama at matalinong hakbang at kinansela ang utos ng pag-atake."
..........
328
Your Comment