Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bernie Sanders: Huwag ninyong bayaran ang pera para sa mga krimen ng Israel
Senador na kritiko ng mga patakaran ng teroristang pamahalaan ng Amerika:
Kung kayo ay Republikano, dapat nating i-invest ang ating pera sa Michigan, sa Vermont, sa Amerika, hindi ibigay ang sampu-sampung bilyong dolyar sa pamahalaan ni Netanyahu upang gumawa ng krimen laban sa mamamayang Palestinian.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Bernie Sanders, independiyenteng senador ng estado ng Vermont at dating tagapangulo ng Senate Budget Committee, noong Martes, Agosto 4, 2026, sa panayam sa news network na "Democracy Now," na may matinding pagpuna sa mga patakarang sumusuporta ng Amerika sa Zionist regime, ay nanawagan para sa pagtigil ng pagpapadala ng tulong militar sa rehimeng ito at pamumuhunan ng mga mapagkukunang ito sa loob ng Amerika. Si Sanders, na dati rin ay isa sa mga matatag na kritiko ng digmaan sa Gaza at ng mga patakaran ng Zionist regime, ay nagdiin na ang pamahalaan ng Amerika ay hindi dapat magbigay ng "sampu-sampung bilyong dolyar" sa pamahalaan ni Netanyahu upang gumawa ng krimen laban sa mamamayang Palestinian.
Si Sanders, sa pagtukoy sa mga panloob na krisis ng Amerika kabilang ang kakulangan sa pabahay, pagtaas ng mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan, at mga lumang imprastraktura, ay nagsabi na ang pangunahing prayoridad ay dapat ang pamumuhunan sa loob ng bansa. Idinagdag niya: "Kung kayo ay Republikano, dapat nating i-invest ang ating pera sa Michigan, sa Vermont, sa Amerika, hindi ito sayangin para sa pagsuporta sa mga krimen sa digmaan sa Gaza." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang mga kamakailang survey ay nagpapakita na ang karamihan ng mga Amerikano ay tutol sa pagpapatuloy ng tulong militar sa Israel. Hanggang Agosto 4, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
..........
328
Your Comment