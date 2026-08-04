Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayag ng Qatar, Egypt, at Turkey: Hinihimok namin ang internasyonal na komunidad na pilitin ang Israel na sumunod sa kasunduan sa tigil-putukan
Ang mga pagsalakay ng Israel ay nagbabanta sa landas ng pagbabawas ng tensyon at nagpapalala sa pagdurusa ng mga sibilyan sa Gaza Strip.
Doha – Opisyal na Ahensyang Balita ng Qatar – Ang Qatar, Egypt, at Turkey noong Martes, Agosto 4, 2026, sa isang magkasanib na pahayag, ay mariing kinondena ang mga kamakailang pag-atake ng Zionist regime sa Gaza Strip at hinimok ang internasyonal na komunidad na gumawa ng agarang at epektibong presyon upang matiyak ang pagsunod ng Tel Aviv sa kasunduan sa tigil-putukan at buong pagpapatupad ng mga probisyon nito. Ang pahayag na ito ay inilabas kasunod ng airstrike noong Linggo na nagresulta sa pagkamartir ng 35 Palestinian kabilang ang isang 10-taong pamilya sa lugar ng al-Zaytoun.
Sa magkasanib na pahayag na ito, na inilathala ng Ministry of Foreign Affairs ng tatlong bansa, binigyang-diin na ang paulit-ulit at lumalaking paglabag ng Israel sa tigil-putukan ay nagbabanta sa landas ng pagbabawas ng tensyon at lubhang nagpapalala sa pagdurusa ng mga sibilyan sa Gaza Strip. Ang tatlong bansang ito, sa pagtukoy sa "lumalaking humanitarian catastrophe at paggamit ng gutom bilang sandata" at "sistematikong pagputol ng tubig at kuryente," ay nanawagan para sa agarang pagpasok ng walang-hadlang na humanitarian aid sa lahat ng lugar ng Gaza, lalo na sa hilagang bahagi. Dati rin nilang ipinahayag ang kanilang buong suporta sa proseso ng tigil-putukan at binigyang-diin ang buong pagpapatupad ng kasunduan sa lahat ng mga yugto nito, gayundin ang agarang pagsisimula ng negosasyon para sa ikalawang yugto. Hanggang Agosto 4, 2026, ang Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pahayag na ito.
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