Video| Bilang ng mga Iranian na Nagsagawa ng Arba'in Pilgrimage, 3 Milyon 340 Libong Tao

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Bilang ng mga Iranian na Nagsagawa ng Arba'in Pilgrimage, 3 Milyon 340 Libong Tao.
Ang pinuno ng Arbaeen Central Headquarters ay nagsabi: "Mahigit sa 3 milyon 340 libong tao ang nakarating sa mga banal na dambana sa pamamagitan ng mga hangganan ng Arba'in ng bansa. Humigit-kumulang 2 milyon 500 libong pilgrim ang nakabalik na sa bansa matapos ang paglalakbay, at ang paggalaw sa lahat ng mga hangganan ng Arba'in ay nagpapatuloy nang walang problema."
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