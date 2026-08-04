Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reuters survey: Ang digmaan sa Iran ay nagbigay ng anino sa electoral equations ng Amerika / Ang pinsala ng digmaan sa Iran para kay Trump
Ipinapakita ng bagong survey ng Reuters/Ipsos na kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina pagkatapos ng digmaan sa Iran, ang popularidad ni Trump ay bumaba sa 35 porsyento at sa unang pagkakataon sa halos isang dekada, ang mga Demokratiko ay nangunguna sa mga Republikano sa pamamahala ng ekonomiya.
Gayundin, kung ang halalan sa Kongreso ay gaganapin ngayon, 42 porsyento ng mga botante ang boboto para sa mga Demokratiko at 37 porsyento para sa mga Republikano.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pinakabagong survey ng Reuters/Ipsos na inilabas noong Lunes ay nagpapakita na ang limang-buwan na digmaan sa Iran ay lubhang nakaapekto sa electoral equations ng Amerika at nagdulot ng matinding dagok sa popularidad ni Donald Trump. Batay sa survey na ito, ang rate ng popularidad ng Pangulo ng Amerika ay bumaba sa 35 porsyento at 36 porsyento lamang ng mga kalahok ang sumusuporta sa military attacks sa Iran, na nagpapakita ng malaking pagbaba ng pampublikong suporta sa digmaang ito kumpara sa mga unang buwan nito. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina, na naganap kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz at pagkagambala sa pag-export ng langis sa rehiyon, ay naging isa sa mga pangunahing alalahanin ng mga botante. Halos 60 porsyento ng mga Amerikano ang naniniwala na ang presyo ng gasolina ay tataas pa sa susunod na taon at 70 porsyento rin ang hindi nasisiyahan sa pagganap ng administrasyon ni Trump sa pagbabawas ng mga gastos sa pamumuhay. Sa mga kalagayang ito, sa unang pagkakataon sa halos isang dekada, ang mga Demokratiko ay nangunguna sa mga Republikano sa pamamahala ng ekonomiya at kung ang halalan sa Kongreso ay gaganapin ngayon, 42 porsyento ng mga botante ang boboto para sa mga Demokratiko at 37 porsyento para sa mga Republikano.
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