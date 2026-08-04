Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkasugat ng isang sundalong Zionist sa timog Lebanon
Iniulat ng television network ng Zionist regime noong Lunes ng gabi ang pagkasugat ng isang sundalong Israeli sa panahon ng isang operational incident sa timog Lebanon.
Beirut – Opisyal na Ahensyang Balita ng Lebanon – Isang sundalo ng Zionist regime ang nasugatan noong Lunes ng gabi sa panahon ng labanan sa mga pwersa ng paglaban sa labas ng bayan ng al-Mansouri sa timog Lebanon. Batay sa mga ulat ng Hebrew sources, ang sundalong ito ay tinarget ng direktang putok at dinala sa pamamagitan ng helicopter sa isa sa mga ospital sa hilagang sinasakop na Palestine; ang kanyang pisikal na kalagayan ay iniulat bilang "katamtaman hanggang malubha."
Dapat tandaan na ang tindi ng artilerya attacks ng Zionist regime sa katimugang mga lugar ng Lebanon sa mga nakalipas na linggo ay lubhang tumaas at mula noong Marso 2 hanggang ngayon, hindi bababa sa 4,333 katao ang nagmartir sa mga pag-atakeng ito at 12,236 iba pa ang nasugatan. Ang hukbo ng Zionist regime, habang patuloy na sinasakop ang mga bahagi ng timog Lebanon, ay nagsagawa ng malawakang demolition operations sa iba't ibang bayan kabilang ang al-Mansouri, Bra'sheet, at Kfar Tebnit.
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