Video| Mula Barcelona hanggang sa Dambana ni Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:Mula Barcelona hanggang sa Dambana ni Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan); Ang Kuwento ng Walang-Hanggang Pag-ibig ng Arba'in.
Isang pilgrim mula sa Barcelona, Spain, ang naglakbay patungo sa Karbala upang makibahagi sa prusisyon ng Arba'in, na nagpapakita ng kanyang walang-hanggang pagmamahal kay Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) at sa kanyang pamilya. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pag-ibig sa Ahl al-Bayt ay walang hangganan, at ang mensahe ng Karbala ay patuloy na umaabot sa mga puso ng mga mananampalataya sa buong mundo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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