Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ulat ng CNN tungkol sa dagok ng Iran sa puso ng imprastraktura ng artificial intelligence ng Amerika
Sa pag-target ng Iran sa mga data center at artificial intelligence ng Amerika sa rehiyon, nagsiwalat ito ng kahinaan ng mga higanteng teknolohiya.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang news network na CNN, sa isang ulat tungkol sa estratehikong pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, na binanggit ang mga security analyst, ay sumulat na ang Islamic Republic of Iran, sa pag-target sa mga data center at kritikal na imprastraktura ng artificial intelligence ng Estados Unidos sa rehiyon, sa unang pagkakataon ay tumama sa "puso ng teknolohiya" ng Washington at ipinakita na ang saklaw ng mga military at security responses nito ay lumampas sa mga tradisyonal na base at lumawak patungo sa mga estratehikong digital at economic asset.
Batay sa ulat na ito, na inihanda sa pamamagitan ng pagsusuri ng field data at satellite images, ang mga kamakailang pag-atake ay hindi lamang nagtarget ng mga military facility kundi ang mga cloud complex ng Amazon, Microsoft, Oracle, at ang Equinix communication nodes sa UAE. Ang mga sentrong ito ay nagsisilbing mga arterya ng pagproseso at pagpapalitan ng kritikal na impormasyon ng hukbo at pamahalaan ng Amerika sa Kanlurang Asya at ang pinsala sa kanila ay nagdulot ng malubhang pagkagambala sa chain ng command at intelligence ng Washington. Ang ilang mga mapagkukunan ay nag-ulat din ng pag-target sa mga data center sa Bahrain, na nagpapahiwatig ng isang tiyak na operational pattern upang magpataw ng presyon sa mga sibilyan ngunit estratehikong imprastraktura ng Amerika.
Naniniwala ang mga cyber security expert na ang diskarteng ito ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa ng Iran sa lumalaking pag-asa ng ekonomiya at military machine ng Amerika sa data at cloud processing infrastructure at ang Tehran, sa pamamagitan ng hakbang na ito, ay lumikha ng mga bagong ekwasyon sa rehiyon. Hanggang Agosto 4, 2026, ang mga higanteng teknolohiya at ang Department of Defense ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pag-atakeng ito.
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