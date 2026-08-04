Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Likod ng entablado ng pagbabago ng tono ni Trump; mula sa kita ng digmaan hanggang sa kahilingan na bawasan ang presyo ng gasolina
Si Donald Trump, na dati ay nagsalita tungkol sa economic benefits ng digmaan sa Iran at pagtaas ng benta ng langis, ngayon ay hinihiling sa mga kumpanya ng langis ng Amerika na bawasan ang presyo ng gasolina para sa mga mamimili sa lalong madaling panahon.
Ang Pangulo ng Amerika, sa pagtaas ng presyon sa mga kumpanya ng langis, ay nagsisikap na pigilan ang mga kahihinatnan ng pagtaas ng presyo ng enerhiya; isang bagay na muling naglagay ng mga economic costs ng digmaan sa sentro ng atensyon.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, na sa simula ng digmaan sa Iran ay nagsalita tungkol sa pagtaas ng benta ng langis at ang economic benefits nito, ngayon, sa pagtalon ng presyo ng gasolina sa higit sa $4 bawat galon at pag-abot ng inflation sa pinakamataas na antas sa tatlong taon, ay matinding pinuna ang mga malalaking kumpanya ng langis. Noong Lunes sa White House, inakusahan niya ang ExxonMobil at Chevron ng "labis" na kita at sinabi: "Hindi ko gusto ito. Ang Chevron ay kumita ng maraming pera, gayundin ang ExxonMobil."
Habang ang presyo ng gasolina sa Amerika ay tumaas ng 30 porsyento at diesel ng higit sa 32 porsyento kumpara sa panahon bago ang digmaan, ang administrasyon ni Trump, upang mabayaran ang pagbaba ng supply ng langis, ay naglabas ng isa pang 2.85 milyong barrels mula sa strategic reserves at dinala ang imbentaryo ng mga reservoir na ito sa pinakamababang antas mula noong 1983. Itinuturing ng mga eksperto ang pagbaba ng mga refinery reserves at pagtaas ng pag-export ng mga produktong petrolyo bilang mga pangunahing dahilan ng patuloy na mataas na presyo kahit na pagkatapos ng relatibong pagtigil ng mga labanan.
Ang pamumuna ni Trump sa mga kumpanya ng langis ay isang reaksiyon sa $14.5 bilyon na kita ng Exxon at $12 bilyon na kita ng Chevron sa ikalawang quarter ng taon; isang kita na nakuha sa panahon na ang mga pamilyang Amerikano ay gumastos ng average na $544 na mas mataas para sa gasolina. Sa paglapit ng midterm elections at pagbaba ng popularidad ni Trump sa 35 porsyento, ang presyon na kontrolin ang mga presyo ay naging isa sa mga pangunahing prayoridad ng White House.
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