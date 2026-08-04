Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-American network: Ang balanse ng rehiyon ay nagbabago pabor sa Iran
Ang host ng American network na "MSNBC," sa pagtukoy sa mga kamakailang pagbabago sa rehiyon, ay nagsabi na ang Iran ay may malakas na pagpigil laban sa Amerika at ang bagay na ito ay nakaapekto sa mga ekwasyon ng Gitnang Silangan.
Sa pagtukoy din sa estratehikong posisyon ng Strait of Hormuz, idiniin niya na ang Iran ay may malawak na kaalaman at epektibong impluwensya sa mahalagang daang-dagat na ito.
New York – MSNBC – Sa morning program na "Morning Joe," na ipinalabas mula sa network na ito noong Martes, Agosto 4, 2026, si Joe Scarborough, batikang Amerikanong host, sa pagsusuri ng mga pagbabago sa larangan ng digmaan, ay tahasang kinilala ang pagbabago ng regional balance pabor sa Iran. Si Scarborough, na dati ring nagbabala tungkol sa mga estratehikong pagkabigo ng Washington sa Gitnang Silangan, ay itinuring ang Iran bilang may "malakas na pagpigil" laban sa Amerika na lumikha ng mga bagong ekwasyon sa Gitnang Silangan.
Si Scarborough, sa pagtukoy sa estratehikong posisyon ng Strait of Hormuz kung saan ang Iran ay may "malawak na kaalaman at epektibong impluwensya" dito, ay nagpahayag na ang limang buwan ng air war ay hindi lamang nagwakas sa impluwensyang ito, kundi nagdagdag din sa lalim nito. Batay sa ulat na ito, ang mga pagtatasa ng mga intelligence body ng Amerika ay nagpapakita na ang Iran ay nagawang mapanatili ang missile at drone arsenal nito at, bilang tugon sa mga retaliatory attacks, ay tumama sa mga kritikal na imprastraktura ng Amerika sa rehiyon. Ang network na ito, sa pagtukoy din sa lumalaking hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga Arabong kaalyado at Israel sa paraan ng pagpapatuloy ng digmaan, ay tinasa ang Iran bilang ang pangunahing nagwagi sa tunggaliang ito at nagbabala na ang pagdidiin ng mga tensyon na may layuning sirain ang bagong balanseng ito ay haharap sa rehiyon ng isang mas seryosong krisis.
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