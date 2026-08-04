Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Financial Times: Nakuha na ng Iran ang inisyatiba sa paghaharap sa Amerika
Isinulat ng pahayagang British na Financial Times na pagkatapos ng mga buwan ng paghaharap, nagawa ng Iran na makakuha ng isang estratehikong bentahe at pilitin ang Washington na makipaglaban sa ritmong itinakda ng Tehran.
Ang pahayagang ito, sa pagtukoy sa mga pag-atake ng Iran laban sa mga posisyon ng Amerika at mga operasyon laban sa mga military facility ng bansang ito sa Jordan, gayundin ang pagkagambala sa paglalayag sa Red Sea ng mga Yemeni, ay itinuring ang mga pagbabagong ito bilang tanda ng pagkuha ng inisyatiba ng Tehran.
Idinagdag ng Financial Times na ang pagtataya ng Iran ay maaari nitong pigilan ang Amerika na ipagpatuloy ang digmaan o, kung magpapatuloy ang labanan, isali ang Washington sa isang magastos na digmaan ng pagkapagod.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Financial Times, sa isang pagsusuri na inilabas noong Martes, Agosto 4, 2026, ay sumulat na ang Islamic Republic of Iran, pagkatapos ng limang buwan ng military conflict, ay nagtagumpay na makuha ang estratehikong inisyatiba sa paghaharap sa Amerika at pilitin ang Washington na makipaglaban sa ritmong itinakda ng Tehran. Batay sa ulat na ito, ang Tehran, sa pamamagitan ng kombinasyon ng tumpak na missile at drone attacks sa mga base ng Amerika sa Jordan at mga operasyon laban sa mga military facility ng bansang ito, ay nagawang baguhin ang mga ekwasyon ng larangan ng digmaan sa pabor nito at ipakita na ang "maximum pressure" ni Trump ay hindi lamang nabigo na magpahina nito, kundi nagdagdag din sa kakayahang pagpigil nito.
Idiniin ng pahayagang ito na ang estratehikong pagtataya ng Iran ay nakabatay sa dalawang magkatulad na senaryo: ang pagpigil sa Washington na ipagpatuloy ang digmaan sa pamamagitan ng pagtaas ng mga gastos nito, o, kung magpapatuloy ang labanan, ang paghila sa Amerika sa isang magastos na digmaan ng pagkapagod na lubos na magpapahina sa military at economic capacity nito. Ang pagkagambala sa paglalayag sa Red Sea ng mga Yemeni, gayundin ang mga pag-atake sa imprastraktura ng enerhiya ng Saudi Arabia at UAE, na isinasagawa sa koordinasyon sa Tehran, ay bahagi rin ng mas malawak na estratehiyang ito upang magpataw ng presyon sa mga rehiyonal na kaalyado ng Amerika. Hanggang Agosto 4, 2026, kinikilala ng mga Western military analyst na ang pagbabagong ito ng balanse ay naglalagay sa White House sa isang posisyon kung saan ang anumang pagdidiin ng tensyon ay maaaring magresulta sa pagkawala ng estratehikong interes ng Washington sa rehiyon.
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