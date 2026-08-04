Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng pagsalakay ng mga sundalong Israeli sa timog Syria
Iniulat ng media sources ang pagsulong ng isang military patrol ng hukbo ng Zionist regime sa nayon ng "Ma'ariyah" sa lugar ng Hawd al-Yarmouk, na matatagpuan sa kanlurang labas ng lalawigan ng Daraa.
Batay sa ulat na ito, ang mga sundalong Israeli, matapos pumasok sa nayong ito, ay nagsagawa ng paghahanap at inspeksyon sa mga tirahan at ipinagpatuloy ang kanilang mga pagsalakay sa katimugang mga lugar ng Syria.
Damascus – Opisyal na Ahensyang Balita ng Syria – Batay sa field reports, isang military patrol na binubuo ng mga armored vehicle ng Zionist regime madaling-araw ngayon ay pumasok sa nayon ng "Ma'ariyah" sa lugar ng Hawd al-Yarmouk, na matatagpuan sa kanlurang labas ng lalawigan ng Daraa, at habang nagsasagawa ng paghahanap at inspeksyon sa mga tirahan, ay nagsagawa rin ng patrol operations sa paligid ng nayong ito at sa katimugang mga lugar ng Syria.
Ang hukbo ng Zionist regime sa mga nakalipas na buwan ay paulit-ulit na lumabag sa soberanya ng Syria sa pamamagitan ng pagpasok sa lalim ng teritoryo nito at nagdagdag sa kaguluhan sa rehiyon. Ang Damascus, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham sa United Nations, ay paulit-ulit na nanawagan para sa agarang aksyon ng Security Council upang ihinto ang mga pag-atakeng ito at paalisin ang mga sundalong Zionist mula sa mga sinasakop na lugar. Hanggang Agosto 4, 2026, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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