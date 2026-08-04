Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-25 estado ng Amerika ang nagsampa ng kaso laban sa mga taripa ni Trump
Isang koalisyon ng 25 estado ng Amerika, sa paghahain ng kaso laban sa pamahalaan ni Donald Trump, ay nagpahayag na ang pagpapataw ng bagong yugto ng mga taripa sa mga kalakal na inaangkat mula sa 60 kasosyong pangkalakalan ay lampas sa legal na kapangyarihan ng Pangulo sa pagpapataw ng buwis sa mga pag-angkat.
Naniniwala ang mga nagsasakdal na ang mga taripa na ito ay ipinatupad nang walang legal na batayan at hiniling sa hukuman na pigilan ang pagpapatupad ng desisyong ito ng administrasyon ni Trump.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Isang koalisyon na binubuo ng 25 estado ng Amerika, noong Lunes, sa pamamagitan ng paghahain ng kaso sa Court of International Trade, ay hinamon ang bagong yugto ng mga taripa ng administrasyon ni Donald Trump sa mga kalakal na inaangkat mula sa 60 kasosyong pangkalakalan. Sa kasong ito, na inihain ng mga attorney general ng mga estadong ito, nakasaad na ang Pangulo ay lumampas sa kanyang legal na kapangyarihan sa pagpapataw ng mga taripa na ito at "walang makatwirang koneksyon sa pagitan ng diumano'y problema at ng malawak na pandaigdigang mga taripa na ipinatupad."
Ang mga taripa na ito, na may rate sa pagitan ng 10 hanggang 12.5 porsyento, ay ipinatupad noong Biyernes at nagtarget ng malalaking ekonomiya tulad ng China, India, at European Union. Ang kasong ito ay inihain matapos kanselahin ng Korte Suprema ng Amerika noong Pebrero ang nakaraang hanay ng mga taripa ng administrasyon ni Trump at ang kanyang pamahalaan ay mabilis na kumilos upang muling itayo ang sistema ng taripa sa pamamagitan ng pagbanggit sa iba pang mga batas. Si Letitia James, Attorney General ng New York, sa isang pahayag ay nagpahayag na ang administrasyon ni Trump ay "muling nagsisikap na labis na taasan ang buwis sa mga pamilya at negosyo sa pamamagitan ng isang bagong yugto ng mga taripa."
Sa kabilang banda, si Kush Desai, tagapagsalita ng White House, ay nagtanggol sa mga taripa na ito at itinuring ang mga ito bilang isang angkop at legal na tugon sa hindi makatarungang mga gawaing pangkalakalan ng ibang mga bansa.
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